OIL HIKE AWATIN N’YO!

Taliwas sa pangakong magiging “sensitibo” sa mga pangangailangan at hinaing ng taumbayan ang gobyernong Duterte, tila manhid ito ngayon sa sunud-sunod na pagsirit ng presyo ng petrolyo na direktang nagpapahirap sa bulsa ng publiko, lalo na ng maliliit ang sahod o wala halos regular na kita.

Ipinunto ni Anakpawis partylist Rep. Ariel Casilao na sa loob ng unang dalawang buwan ng taong kasalukuyan ay umaabot na umano sa P1.25 ang itinaas ng presyo ng diesel at P1.75 naman sa gasolina.

Hindi bumenta kay Casilao ang gasgas nang dahilan ng mga kumpanya ng langis na ang pagtaas ng presyo nito sa world market ang pangunahing dahilan kung bakit nagtataas ang mga ito ng presyo.

Kailangang kumilos na ang gobyerno para kontrolin na ang presyo ng langis dahil kung hindi ay magiging dahilan ito para lalong lumala pa ang kondisyon ng mga ordinaryong mamamayan.

Sinabi ng mambabatas na tungkulin din ng gobyerno na protektahan ang mga mamamayan mula sa mga negosyanteng walang pakialam sa mga konsumer dahil ang mas mahalaga sa mga ito ay ang malaking kita.

Mas kailangan aniyang i-regulate na ang industriya ng langis dahil sa plano ng gobyerno na patawan ng hanggang P10 ang bawat litro ng mga produktong petrolyo kapag naipasa na ang tax reform package dahil kung hindi ay lalong mababaon sa kahirapan ang mga mahihirap na mamamayan.

“The combination of oil price hike, low wages and depreciating income is a formula for slowly killing the poor sectors and it is contrary to fundamental change.

In this light, we urge the President not to rely on the proposals of his economic managers who are champions of the neo-liberal school of thought,” ayon sa mambabatas.