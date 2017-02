OH LABAN KA?!: TONI, TODO-PIGA SA DEDE PARA KAY BABY SEV!

Once a week lang ang taping ng Home Sweetie Home ng ABS-CBN 2, na ipinagpapasa­lamat talaga ni Toni Gonzaga-Soriano, dahil mas marami pa rin siyang time sa baby niyang si ­Severino Elliot, na dumedede pa nga ngayon.

Matakaw raw sa gatas ang bata kaya kailangan talagang mag-ipon ni Toni mula sa kanyang dibdib para masuportahan ang gutom ng anak. Ayaw pa munang awatin ni Toni ang baby niya sa pagdede sa kanya, dahil malaking tulong daw ito para mas ma­ging malakas ang kalusugan ng anak.

Kuwento ni Toni sa thanksgiving-presscon ng ika-3rd anibersaryo ng HSH, na pinagbibidahan din ni John Lloyd Cruz, hindi raw siya nakatikim ng gatas ng ina kaya masakitin siya.

Hindi nga raw siya dumede noon kay Mommy Pinty niya at formula milk agad ang dinede niya. Kaya ayun naging masakitan daw ang aktres, ‘di gaya ng nakababata niyang kapatid na si Alex na laki sa gatas ng Mommy nila.

Anyway, tsika pa ni Toni, sa sobrang lakas raw dumede ng anak niya, nagkukulang ang gatas niya. Kapag umiiyak ito dahil sa gutom, ibinibilin ni Toni na patulugin na lang muna ang anak at hintayin siyang makarating sa bahay.

Pero dahil sanay sa kanyang gatas si Sev, hindi raw ito natutulog at tuloy sa kanyang pag-iyak.

Kaya pag may taping siya, hangga’t kaya ay pinipiga niya ang kanyang dibdib para gatasan para hindi magreklamo ang baby niya.

Naikuwento rin ni Toni na ang laki na ng ipinagbago ng pananaw niya sa buhay, mula nu’ng maging nanay siya. Mas naa-appreciate daw niya ang Mommy niya ngayon.

Nabago na rin ang time cycle ng pagtulog niya. Kailangan daw ay lagi siyang alerto para sa anak at kapag kailangan ng presensya niya, kahit puyat at pagod gumigising siya.

CAMILLE, ‘BABY ON BOARD’ NA!

Magiging nanay na uli si Camille Prats ngayong buntis na naman siya. Naka-post sa Instagram ni Camille ang positibong balita ng kanyang pagdadalantao.





Sa photo nga na pinost niya na kasama niya ang mister na si VJ Yambao at ang anak niya sa una niyang mister, na matagal na ngang sumakabilang buhay, ipinakita nila ang masayang facial reactions habang naka-encircle ng baby face drawing ang tiyan ni Camille.

Nakasulat din sa caption ang title na “baby on board” habang nakaturo ang anak niyang si Nathan at asawa sa kanyang tiyan at pati na rin ang actress-host.

Regalo na raw ng Diyos ang ipinagbubuntis ni Camille, na “express” kung i-describe niya.

“Yes, our gift from above came via express!! It was a surprise and we are happy!” sabi pa ni Camille.

Pinu-promote na ni Camille ang balita sa kanyang pagbubuntis na mapapanood ang detalye sa programa niyang Mars sa Feb. 7.

Nasabi nga ni Camille na isang “express” ang pagbubuntis niya dahil kamakailan lang naganap ang kasal nila ni VJ, heto at buntis na siya.