OH LABAN KA?!: SWIMSUIT PHOTO NI KATHRYN,NILAIT!

Inulan ng batikos ang picture na pinoste ni Karla Estrada sa kanyang Instagram account na @karlaestrada1121, pero siyempre ay hindi nagpakabog ang mga supporters ng Kath­Niel at agad nga silang sumaklolo sa mga idolo nila, lalo na kay Kathryn Bernardo.

Ang photo na pinoste ni Karla ay ang anak na si Daniel na nakayakap kay Kathryn sa beach.

Naka-bathing suit na itim si Kathryn, na nakaharap sa kamera habang nasa likod naman si Daniel na nakayakap nga.

Nag-caption pa si Karla na…

“Enjoy my loves at sasabak na sa trabaho next week at sa buong taon.”

Pero, `yun na nga, pinutakti ng pintas si Kathryn. Tinawag pa itong ‘sakang’.

Pero, todo-reak nga ang mga fans ni Kathryn at inaway talaga ang mga nanlait sa kanilang idolo. At dahil sa balitaktakan na `yon, sumulpot din ang mga names nina Liza Soberano at Nadine Lustre, na ikinumpara nga kay Kathryn.

Sabi ng isa, mas maganda na ‘di hamak si Liza kesa kay Kathryn, at hintayin nilang mag-bathing suit ang ka-love team ni Enrique Gil. Kung sa ka­seksihan din lang daw, talbog daw si Kathryn kay Nadine na inulan nga ng papuri sa kanyang 2-piece bathing suit.

Kuha ang larawang pinoste ni Karla sa bakasyon ng magka-love team sa Boracay.

Anyway, may nauna na ring mga photos nina Daniel at Kathryn na naglabasan, kung saan ay close up nga ang shot, at magkahawak ng kamay ang da­lawa.





Hindi masyadong kita ang alindog ni Kathryn sa photo na ito dahil naka-semi side view ito at natatakpan ng kanyang kamay ang hubog ng katawan niya.

May ganung pinost din si Kathryn na photo nila ni Daniel sa mismong IG niya. At siyempre, marami ang kinilig sa caption ni Kathryn sa photo nila ni Daniel.

“Here we go again with that signature su­ngit face.”

Nasundan pa `yon ng solo photo naman ni Daniel na basang-basa at pagkagwapung-gwapo talaga sa suot nitong dark shades.

Ramdam mo nga na sobrang in-love si Kathryn base sa message niya sa photo na `yon ni Da­niel.

“Here’s to many more adventures and memories with you #MrFord.”

Gretchen, malabong um-attend sa

80th b-day party ni Mommy Inday!

Busy ngayon ang mga Barrettos, dahil sa nalalapit na 80th birthday celebration ng kanilang ina na si Mommy Inday. Matapos ang winter holiday vacation nina Marjorie kasama ang kanyang mga anak sa Japan, ang preparasyon naman para sa program ng birthday ng ina ang pinagkakaabalahan nila.

Nag-post sa kanyang Instagram wall ang ina ni Julia Barretto ng mga larawan habang nagpapraktis sa kanilang bahay para sa kaarawan ng ina. Apat ang photos na naka-post sa IG wall ni Marjorie.

Hindi dinetalye kung kailan at saan gagawin ang celebration pero makikita sa larawan na may effort sina Marjorie na bigyan ng magandang birthday party ang kanilang ina.

Wala sa larawan si Claudine pero dahil malapit ito sa ina, siguradong may inihahanda rin itong production number niya.

Well, hindi inaasahan na dadalo si Gretchen sa okasyon dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin sila nagkakaayos.