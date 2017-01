OH LABAN KA?!: ROBIN, SUKO NA SA US VISA!

Maluwag na tinanggap ni Robin Padilla ang kabiguan niyang makakuha ng US tou­rist visa, para madalaw ang kanyang mag-ina (Mariel Rodriguez-Padilla at baby Isabella).

Sa posting niya sa sariling Instagram account na may video ni Mariel na karga-karga si Isabella, na pinagmamasdan ang mga puting yelo, sinabi nitong naging parehas pa rin ang pagturing sa kanya ng US Embassy sa Pilipinas.

Nu’ng mga hu­ling buwan last year, panay ang panawagan ni Robin sa US Embassy to the Philippines na bigyan siya ng tsansang makatungtong sa Amerika para samahan ang kanyang misis na manganganak nu’ng November.

Gumamit na rin si Robin ng ilang kasamahan niya sa industriya, tulad ng exe­cutive ng ABS-CBN para lang magarantiya ang pagbabalik niya sa Pinas. Ibinigay na sa kanya ang buong pardon ng paglaya niya ni PDU30, pero hanggang sa manganak si Mariel ay pinagdamutan ng US visa ang aktor.

Sa huling post ni Robin ng video ng kanyang mag-ina ay ibinalita niyang nabig­yan ng US tourist visa ang isa sa tuma­yong tunay na kapatid ni Mariel upang sumunod ito sa Amerika at maging pangalawang ina ng kanilang anak.

Napanatag na ang kalooban ni Robin at tinanggap na niyang malabo pa sa burak ang tsansang pagkakalooban siya ng US visa.

“Hindi man ako napagkalooban ng US visa ay naging parehas pa rin ang mga taga-US Embassy at pinayagan at binigyan ng US visa si @ana­lynmabao na siyang tumayong tunay na kapatid at kapanalig ni @marielpadilla sa lahat ng aspeto at nagsilbing pangalawang ina ng aming anak na si Isabella. Masaya ako para sa iyo kumareng analyn,” sey ni Robin.

Makikita sa video na katuwang ni Mariel si Analyn sa paga-asikaso sa kanilang anak.

Matatagalan pa bago makabalik ng bansa si Mariel dahil 2 months pa lang ang baby.

Sarah-John Lloyd, balik-lambingan!

Ramdam na ang muling pagsasama nina Sa­rah Geronimo at John Lloyd Cruz sa pelikula. Una na ngang nakita na nagpa-picture si Sarah sa standee ni John Lloyd, at kasunod noon ay ang pagpapa-picture naman ni John Lloyd sa standee ni Sa­rah.





Makikita sa IG wall ni Roxy Liquigan na nangulit si John Lloyd sa standee ni Sarah.

Nakahawak si John Lloyd sa balikat ng standee ni Sarah habang nakatingin at nakangiti sa mukha ng dating kapareha.

Marami nga ang natuwa sa ginawa nina John Lloyd at Sarah sa mga standees ng bawat isa, dahil hudyat na nga `yon na muli silang mapapanood na magkasama sa big screen.