OH LABAN KA?!: PIA, FOREVER QUEEN! KC at IRIS, HAWIG!

Tuluy-tuloy pa rin ang reaksyon ng mga taga-showbiz sa naganap na 65th Miss Universe 2016 beauty pageant.

At isa nga sa napag-usapan ay ang pagta-translate ng interpreter sa sagot ni Miss France, na una na ngang sinabi ni Solenn Heussaff, na hindi sakto.

Kahit si KC Concepcion na nag-aral sa Paris noon, nagsabing hindi sakto ang translation ng interpreter sa sagot ni Miss France, Iris Mittenaere sa Q&A, kaya nag-post din siya sa kanyang Instagram wall at sinabi niyang hindi naisalin sa tamang ingles ang sagot ng nanalong ika-65th Miss Universe winner.

Sa kanyang posting ng photo sa crowning moment ni Iris, mula kay Pia Wurtzbach, sinabi niyang mas narinig sana ng buong mundo ang tunay na laman ng sagot ni Iris kung sakto ang translation ng interpreter sa ingles.

“Inspiring to see hard work, passion & true beauty leading to sweet success!

“Wish the universe could have heard the right translation to @irismitenaeref answer during final Q&A, but Miss France-your crown speaks louder than words!” sey ni KC.

At kasunod noon ay binati rin niya si Pia.

“@piawurtzbach, you will be forever be a QUEEN #Miss!”

Siyanga pala, marami ang nagsasabi na malaki ang hawig ni Iris kay KC, ha! Kayo na ang mag-judge!

SCARLET, PANG-MISS ‘U’ ANG BEAUTY!

Anyway, trending din sa kanyang ka-kyutan ang anak nina Hayden Kho at Vicki Belo dahil sa suot ng bata na nakita sa social media. Umani ng papuri ang Instagram account ng dalawa na halos lahat ay nagsasabing napaka-cute ng baby nilang si Scarlet.





Nakasuot ang bagets ng baby pink terno na may sash na Ms. Philippines. At sa isang photo posting naman nito, nakasuot ng one-piece bathing ang bata, korona at scepter at may suot na itong sash na Miss Universe.

Nakanakaw ng atensyon sa netizens si Scarlet dahil cute na cute at game na game ang bata sa itsura nito. Pasok sa season si Scarlet na parang kandidata nga at kinatawan ng ‘Pinas sa Miss Universe dahil sa suot nito. Pero sa kids division.

Tony Boy, dismayado na ‘di wagi si Miss Haiti!

Dismayado naman ang negosyanteng si Tony Boy Cojuanco at idinaan na lang sa pagkain ng almusal, ang kabiguan nitong manalo ang paborito niyang si Ms. Haiti.

Nag-post ang longtime partner ni Tony Boy na si Gretchen Barretto sa kanyang Instagram ng short video nila habang nakalatag ang mga pagkain sa kanilang mesa, kasama ang isang kaibigan nilang babae.

Galing sa Miss U finals night si Tony Boy, ayon sa caption ni Gretchen sa kanyang IG. Nanghinayang nga raw ang nasabing Dada niya sa hindi pagkakapanalo ni Haiti dahil ito raw ang gustong manalo ng boyfriend niya.

“My Dada came home from watching Miss Universe with @miaflorencio, both were so hungry. I’m just about ready to take a nap. I was up 5am to make sure that dada (tawag niya kay Tony Boy) was dressed properly for Miss Universe, trained 8am. Good night for now.

“Awww, my dada has a broken heart. Haiti did not make it, I know how to make him happy.”

Maririnig din sa video ang comment ni Tony Boy na nalulungkot siya at hindi nanalo si Haiti.

Well, kung merong may pinakamaraming posting tungkol sa finals ng Miss U at kay Pia Wurtzbach, kasama na rin si Maxine Medina, ‘yun ay kay Tim Yap.

Punung-puno ng tungkol sa Miss Universe ang photo gallery ng IG ni Tim, pati na rin ang pagrampa ni Pia na tinatawag nila ngayong Queen.