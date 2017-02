OH LABAN KA?!: PAULO AT LJ REYES, GIYERA NA NAMAN!

May problemang kinahaharap ngayon sina Paulo Avelino at LJ Reyes, na may kinalaman sa anak nilang si Aki. Napagtanto namin ang problema nu’ng tanggihan ni Paulo na pag-usapan ang tungkol sa relasyon ngayon ng kasinta­han ng Kapuso actress na si LJ kay Paolo Contis at sa kanilang anak.

Sa umpisa ay sumasagot si Paulo tungkol sa magandang samahan ni Paolo Contis at ng anak niya. Sinabi namin kay Paulo na napakabait niya dahil hinahayaan lang niyang makasama nang madalas ni Contis ang kanilang anak.

“Wala akong magagawa, nasa kanya (LJ) ang anak ko!” — Paulo

“Wala naman akong magagawa, nasa kanya (LJ) ang anak ko at basta wala namang ginagawang masama sa anak ko,” sabi pa ni Paulo.

Nagsimulang mag-alinlangan si Paulo na magkomento sa tanong namin kung nakikita ba niya ang anak. Nasabi nga ni LJ na wala raw time si Paulo sa anak nila.

Nakiusap na lang si Paulo na huwag na lang pag-usapan ang kanyang anak sa hindi naman niya sinabing dahilan kung bakit.

Nagkainteres kaming tanungin si Paulo sa presscon ng lalabas nilang movie ni Maja Salvador kasama si Dominic Roco, ang I’m Drunk, I Love You, na dinirek ni JP Habac under TBA Production, dahil sa mga Instagram posts nina LJ at Contis ng mga bonding moments nila kasama ang bagets

Naisip naming mukhang maaliwalas ang sama­han ngayon nina LJ at Paulo Avelino dahil pasado sa kanyang maka-bonding ni Contis ang kanyang anak, pero kabaliktaran pala ito dahil may hindi na naman pinagkakaunawaan ang dalawa.

Inamin naman ni Paulo na may isyu sila ni LJ, pero tinuldukan na niya ang anumang susunod na sasabihin pa niya.

Hindi na namin pinilit pa si Paulo na pag-usapan ang isyu para hindi rin siya maakusahan ni LJ na ginagamit ang isyu sa kanila para sa promo ng latest movie nito.

Sa aming pag-iimbestiga, nalaman naming matagal na palang hindi nakikita ni Paulo ang anak. Maselan daw ang isyu dahil underage ang involved.





May mga nagsasabi kay Paulo Avelino na humingi ng legal advice sa abogado, para hindi na paulit-ulit pa ang isyu sa dalawa.

Ayon sa aming kausap, kinunsidera raw ng Kapamilya actor na idaan sa legalidad ang tungkol sa visiting rights nito sa anak.

Anyways, sa ngayon, wala raw girlfriend si Paulo. Isang taon na raw siyang loveless.

Si KC Concepcion daw ang huli niyang girlfriend. May communication pa rin daw sila ni KC, pero kumustahan na lang.

At ngayong Valentine’s Day, sigurado raw na wala siyang date. Baka trabaho, o kaibigan na lang ang kasama niya.