OH LABAN KA?!: KRIS A., TODO-IYAK ULIT SA TINDI NG DISAPPOINTMENT!

Dumaan naman sa kanyang emotional stage at pagkadismaya si Kris Aquino kahit wala na siyang nararanasang pressures sa showbiz. Sa hindi niya nilinaw o ipinaliwanag, sinabi ni Kris sa message caption posting niya sa Instagram na isang linggo siyang umiyak at nakaramdam ng matinding disappointment.

Ibinahagi ni Kris ang karanasan niyang ito galing sa kasiyahan niyang makatanggap ng isang sorpresang post-birthday gift.

Sa February 14 ang kaarawan ni Kris pero nitong nakaraang araw ay bumulaga sa paningin niya ang napakaraming balloons na may miniature light sa loob ng bawat lobo. Ikinatuwa ito ni Kris.

“No filter, no flash, taken in the dark, the balloons actually have lights inside of them,” sabi ni Kris.

Inilahad ni Kris na first time sa buong buhay niya na makaranas ng ganitong pag-alala at saka niya binanggit ang isang medyo emosyonal niyang karanasan kamakailan.

“Sorry in 45 years of my life 1st time to experience this type of unique thoughtfulness especially after a week that had too many tears & disappointment.”

Pinasalamatan ni Kris ang nagbigay ng mga balloons na hindi niya pinangalanan. Pero itinuring niya itong isang anghel.

“Thank God for sending an angel into my life. I am blessed because you are a Faithful God (10 “Be still, and know that I am God” Psalm 46.10).”

Sa mga comments at messages ng kanyang mga followers, tinatanong si Kris ng mga ito kung kailan siya babalik uli sa telebisyon dahil sabik na sabik na silang mapanood uli ito.

Walang sinagot sa kahit na sino sa kanyang fans si Kris.





KC, TULOY ANG LABAN SA

KAGUTUMAN!

Kahit wala pang bagong acting project sa ABS CBN 2, hindi pa rin matetengga si KC Concepcion. Sa ika-siyam na taon ay muling pu­mirma ng kontrata o commitment si KC bilang Ambassador ng UN para sa UN World Food Program.

Ang objective ng programa ay para pigilan o tutulan ang gutom sa buong mundo. Naka-post sa account ni KC sa IG ang muling pagri-renew sa kanya ng UN bilang Ambassador.

“How fast does the time fly. This year marks my 9th year as U.N. National Ambassador Against Hunger for the United Nations Food Program. Thank you to my @worldfoodprogramme_official family for renewing me as your ambassador.

“It is such a pleasure & honor to grow with you, learn from the best & make a difference in the lives of Filipino kids on this scale 2017 here we come!” sey ni KC.

Asahang makakakita uli ang mga fans ni KC nang mga postings niya nang pagdalaw niya sa isang bansa na may problema sa malnutrition o taggutom.