OH LABAN KA?!: JOSHUA, UMAYAW KAY JULIA DAHIL KAY RONNIE!

By Rey Pumaloy

Marami ang nakakapansin na hindi ‘malambing’ si Joshua Garcia kay Julia Barretto.

Eh, magka-love team sila, kaya dapat ay sweet sila, ‘di ba?

Naging malapit sa isa’t isa sina Julia at Joshua nu’ng magsama sila sa MMFF 2016 movie na Vince & Kath & James, kasama rin si Ronnie Alonte. Pero, after that, napansin ng mga fans nila na dumistansya na si Joshua kay Julia.

Katuwiran ni Joshua, ipinauubaya na lang daw muna niya kay Ronnie si Julia, dahil ang dalawa nga ang magka-love team sa A Love To Last na teleserye.

“Hindi naman ako bastos para agawin ko ang eksena sa kanila. Hayaan natin sila,” sabi ni Joshua.

Pero, sa labas lang daw lumalabas na hindi sila close ni Julia. Pero, pagdating sa text at calls, close raw sila ng young actress.

Kahit hindi na siya ang ka-love team ni Julia sa serye nito, hindi raw naapektuhan ang kanilang samahan. Magkasama raw sila kamakailan sa taping ng MMK.

Sa tanong ng fans kung possible pang magkatuluyan sila ni Julia, heto ang sagot niya…

“Sa tingin ko puwede kong i-push.”

Bilib si Joshua sa itsura ni Julia na ayon sa kanya ay napakagandang nilalang.





“Sobrang kumportable ako sa kanya, hindi ako natatakot kung anong gawin ko sa mukha at kung ano ang masasabi ko sa kanya.

“Parang naaliw siya sa itsura ko. Sobrang kumpor­table ako ‘pag kasama ko si Julia . Masaya ako ‘pag kasama ko siya,” sabi pa ni Joshua.

Walang time table si Joshua kung kailan niya gustong ligawan si Julia. Dedepende lang daw sa kung kailan magiging handa si Joshua sa relasyon.

Sinag Maynila, nanganganib!

Isang milagro sa box-office ang inaasahang magaganap sa Sinag Maynila Film Festival ngayong formal na itong binuksan.

Pawang mga underrated stars ang bida sa mga pelikulang kalahok sa festival, gaya nina Kristoffer King at Julio Diaz (Kristo), JC Santos, Martin Escudero at Ruby Ruiz (Lady Fish), RS Francisco, Jeric Raval, Jim Pebengco at Ronwaldo Martin (Bhoy Intsik, na dinirek ni Joel Lamangan).

Sa liga ng mga indie films lalo at walang mas­yadong big stars, nanganganib itong deadmahin ng movie going public na naghahanap ng magpapakilig sa kanila.

Pero hindi ito alintana ng pamunuan ng Sinag Maynila na sina Wilson Tieng at Direk Brillante Mendoza na ang tanging hangarin ay maglabas ng mga magagandang pelikula na hindi kailangan ng malalaking artista.

Hinihikayat nina Mendoza at Tieng na suportahan at panoorin ang mga pelikulang ilalabas sa Sinag Maynila.