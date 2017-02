By Rey Pumaloy

Bigo ang mga umaasang magkakabalikan ang dating magkasintahang sina Erich Gonzales at Daniel Matsunaga nu’ng magsama ang dalawa sa isang show sa California.

Kahit lumabas sa social media ang mga photos nina Erich at Daniel sa airport na magkasama bago sila lumipad patungong Amerika, at kahit kilig-kiligan sila sa kanilang show, walang indikasyong nagkaroon ng reconciliation ng dalawa.

Matapos ang kanilang concert, nagkanya-kanya na sina Erich at Daniel ng mga lakad. Makikita naman sa posting ni Erich sa Instagram wall niya ang solo niyang pamamasyal at rampa sa ilang mga lugar sa Amerika gaya ng Laguna Beach sa Los Angeles, Warner Brothers Studio at iba pa.

Ni anino ni Daniel sa kahit na anong larawan ay hindi masisilip sa IG wall ni Erich. Bumalik na nga rin kasi si Daniel agad dito sa Pilipinas.

Tama nga ang suspetsa ng iba na pang-show lang talaga ang lumabas na ‘happy mood’ ni Erich sa photos nilang dalawa ni Daniel. Kung totoong okey na sina Erich at Daniel, kahit magkaibigan na lang, makikita ang photo ng Brazilian model-actor sa IG account ng Kapamilya actress. Kaso, mga solo shots lang ni Erich ang nakapaskil sa kanyang IG account.

Tila hindi pa masikmura ni Erich na magkaroon sila ng photo ni Daniel sa IG niya, ha!

Wala ring indikasyon na okey na kahit bilang magkaibigan sina Daniel at Erich dahil walang bagong uploaded photo ang aktor na magkasama sila ng huli.

BEAUTY AT NORMAN, ENGAGED NA!

Engaged na nga ba si Beauty Gonzales sa kanyang longtime boyfriend na art collector na si Norman Crisologo? Nakakaintriga ang short video na pinoste ni Ellen Adarna sa kanyang Instagram wall na makikitang yakap-yakap na mahigpit ni Beauty ang boyfriend niyang si Norman habang panay ang himas ng lalake sa likod ng aktres na parang umiiyak.

Kapag inaangat ni Beauty ang mukha niya at humaharap sa mukha ng boyfriend, ginagawaran niya ito ng halik sa labi. Dalawa o tatlong beses yatang hinalikan ng Kapamilya star si Norman.

Makikitang parang pinapatahan ni Norman si Beauty. Emosyonal ang aktres sa video na makikita naman ang pagpahid niya ng luha sa pisngi sa pamamagitan ng kamay.





Ang nasabing video ay kuha sa bahay ni Ellen at nakasulat naman sa caption message niya na bumisita ang dalawa sa kanyang tinitirhan. May hint o parang paramdam si Ellen na engaged na ang dalawa.

Kaya mahigpit ang pagkakayakap ni Beauty kay Norman habang umiiyak ito, ‘yun marahil ay sa dahilang may kinalaman ito sa engagement. Lalo at panay ang halik ni Beauty sa kasintahan na parang nasa mood ito ng labis na kasiyahan.

Ang mga hashtags ni Ellen sa kanyang message caption gaya ng #loveandmarriage ay parang nagbigay na ito ng ideya na engaged na nga ang dalawa niyang kaibigan.

Isa pa binanggit nito sa kanyang message caption ang “Bridezilla No More” sa video na ito ni Beauty at ng boyfriend nito.

“My visitors yesterday. Hay nako!! Bridezilla No More!!!..hilak kog popcorn #live @beauty_gonzales LOL. #moments #howdoyoulove #relationshipgoals #somewhereonlyweknow #loveandmarriage. Katamis…kalami..sarap ma in love! Haaaay.”

Hindi masyadong marinig ang conversation nina Beauty at ng boyfriend nito dahil nilagyan ni Ellen ng background music ang sweet-video ng dalawa.

Gaya nang dapat asahan, hindi nakaligtas sa mga bashers na makapag-react sa video. Mukha raw mag-tatay sina Beauty at Norman. Sinasabi pang baka raw kailangan ni Beauty ng financial support sa la­lake kaya kahit malaki ang agwat ng edad ng dalawa, pinatulan pa rin ito ng aktres.

May mga nagtanggol naman kay Beauty at nagsabing walang pinipiling edad ang love.

Ang isa naman ay dumepensa para kay Beauty na hindi kailangan ng aktres ng sugar daddy dahil mayaman ang pamilya nito sa probinsya.

Pero sa totoo lang, kung makikita niyo sa perso­nal si Norman, hindi mo masasabing malaki ang agwat ng edad nila. Mukhang bata ang itsura niya, at marunong siyang magdala ng sarili niya!