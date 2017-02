OH LABAN KA?!: CHOKOLEIT, ‘AMBASSADRESS OF HOPE’ NA NG MGA BEKI!

Isa si Vice Ganda sa mga unang nag-react sa lumabas na ‘laplapan video’ ni Chokoleit kasama ang isang lalake sa isang bar. Matapos mag-trending sa social media ang laplapan video, natukoy ito na nangyari sa isang comedy-sing-along bar sa Cubao.

Bilang reaksyon, nag-post si Vice ng photo ni Chokoleit na hango sa isang eksena nito sa movie kung saan maigting ang acting na ipinamalas ng ko­medyante sa eksena. Nilagyan ito ng dialogue/caption na parang nagra-rason si Chokoleit sa ginawa niya sa laplapan video.

Sabi sa photo ni Chokoleit sa IG photo post ni Vice: “GINALINGAN KO LANG NAMAN, KASALANAN KO BA YON?”

Makahulugan ang mensahe ni Vice sa photo na ‘yon. Binati nga niya si Chokoleit sa pagiging kontrobersyal nito.

“Congratulate to ats Chokoleit for being the new Ambassadress of Hope! Enjoy your reign ats.”

Walang direktang tinukoy si Vice sa kanyang mensahe pero kung babasahin ang mga komento, malalamang ikinatutuwa ni Vice ang pagiging sentro ng atensyon ngayon ni Chokoleit.

Parang apoy na kumalat ang ‘laplapan video’ ni Chokoleit at ng boylet na kahalikan niya kaya naman naging instant talk of the net ang komedyante.

Sa pagsasabi ni Vice ng ‘Ambassadress of Hope’ para kay Chokoleit ay tila tumutukoy sa mga baklang umaasa na may makakahalikan din sila na kagaya ng sa stand-up comedian sa isang lalakeng may itsura o guwapo.

Anyways, dumepensa naman para kay Chokoleit ang mga kasamahang ba­ding sa laplapan video na ‘yon. Nangunguna na ang Banana Sundae mainstar na si Pooh na nag-shout out sa kanyang Facebook account na naniniwalang maganda ang kaibigan kaya may kahalikan ito.

“Tanong kayo nang tanong sa akin kung bakit me kahalikan si Jonathan Chokoleit Garcia. Natanong nyo ba sa sarili nyo kung bakit wala kayong kahalikan? Maganda ang kaibigan ko, natural may magkakagusto sa kanya…”





Sumawsaw na rin ang ibang mga kasamahan ni Chokoleit sa sing-along na sumusuporta sa ginawang pakikipaghalikan nito.

Well, pareho ngang saludo sa ganda ni Chokoleit sina Vice Ganda at Pooh, ha! Kasamba-samba o dapat nga raw sambahin ang kakaibang alindog ni Chokoleit!