OH LABAN KA?!: ANGEL, ‘MAS MAANGAS’ KAY MARIAN!

Humanga ang maraming ­taga-showbiz sa collaboration ­photo shoot nina Angel ­Locsin at Marian Rivera para sa cover shot ng Mega ­Magazine. Rare chance ang tawag nila sa pagsasama ng dalawa na itinuturing na big names sa entertainment industry.

Slight nabulabog nga ang mga taga-showbiz sa pagsasamang ito nina Angel at Marian. ­Nag-trending sa social media ang ilang mga shots nila, ­matapos itong i-post ni Angel at ng Mega magazine sa ­Instagram nila.

Ilan nga sa mabilis na nagpahayag ng ­pagkabilib sa photos na ito nina Marian at Angel ay ang ­Kapamilya star na si Sofia Andres at Star Records head na si Roxy Liquigan.

Sabi nga ni Sofia sa kanyang IG post, hindi raw niya maiwasang hindi i-post sa kanyang IG wall ang photo na magkadikit ang mukha nina Angel at ­Marian.

“I can’t control to post this too much perfection in one photo! Congrats @mega_megazine OH MY GOD!”

Tatlong iba’t ibang photos naman ang pinoste ni Roxy sa kanyang wall. Una ay ang magkasama sina Marian at Angel sa parehong black outfit, at pangalawa ay ang white jumpsuit ni Angel, at ­pangatlo ang semi-profile close up shot pa rin ni Angel.

“Wow!” lang caption ni Roxy sa mga larawan na talaga namang nakakabilib dahil parehong maganda ang dalawa.

Mas karakter nga lang si Angel sa kanilang mga shots dahil sa ‘angas’ reaction nito na akala mo ay astig talaga. Naging issue ang biglaang pagpapagupit ng buhok ni Angel at base sa caption ng Kapamilya actress sa larawang pinoste niya kung saan naka-outfit siya ng puti, sinabi nito ang dahilan kung bakit ito ang naging hairstyle niya ngayon.

Sinabi niya na nagkaroon ng bad hair job si Angel kaya kinakailangan niyang ­paikliin ang kanyang buhok.

“Ladies, I know we all love our gorgeous long hair. I miss mine. But shit ­happens and life goes on. And this is how you bounced back after a baaaad hair job. You do a cover and work it.”





Ang anak ng APT Entertainment Inc. at producer ng Eat Bulaga ang ­umayos ng buhok ni Angel.

“Big thanks to Ms. @celestetuviera for boost of confidence to rock my new #pixiepierce hair. #Tougher ThanYouThink.”

Asahang mas marami pang mga kasamahan sa industriya nina Angel at Marian ang magre-repost ng larawan ng dalawa sa mga susunod na araw.

Sinusulat ang item na ito, pawang favorable comments pa ang ­lumalabas sa social media kaugnay sa photo ng dalawa.

Dahil may kanya-kanyang liga ng mga fans sina Angel at Marian, hindi na kami magtataka kung magiging sentro ng diskusyon ng mga ito kung sino ang mas maganda sa kanilang mga idolo.