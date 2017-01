OH LABAN KA?!: ALJUR, IPAGLALABAN SI KYLIE!

Nagpahaging na si Aljur Abrenica kaugnay sa pagbubuntis ng kasintahan niyang si Kylie Padilla at sa pinagdadaanan ng kanilang pag-ibig. Idinaan ni Aljur ang nararamdaman sa makahulugang phrase o salita na pinoste niya sa Instagram account niya na may dalawang kamay na magkahawak.

Maiintindihan sa mensahe ni Aljur ang paninindigan niyang ipaglaban ang pag-ibig niya kay Kylie, lalo ang pag-ibig daw ay hindi lang ­tungkol sa nararamdaman kundi ang pagpili mong ipag­laban ito.

“Love is not all about emotions. It’s about making a choice and fighting for it.

“The road leading to ‘happily ever after’ is bumpy and treacherous. Countless tests are laid along the way.

“Only those to fight TOGETHER will live happily ever after.”

Hindi kinailangan pang maglinaw ni Aljur sa kung anong pinatu­tungkulan nito sa kanyang mensahe. Malinaw namang kaugnay ito sa ­natatanggap nilang mga panlalait at negatibong reaksyon mula sa mga ­followers nila ni Kylie sa IG.

Sinisisi ng mga fans ni Kylie si Aljur, dahil tiyak na nga ang ­pananamlay ng career ng kanilang idol dahil mawawala na ito sa ­Encantadia. Ilan sa mga komento ay ang panghihila umano ng aktor pababa kay Kylie sa magandang daloy ng career nito.

Wala na nga raw career ai Aljur, nandamay pa.

May mga ilang mga followers si Aljur na sumusuporta sa kanila kay Kylie at nag-comment ng maganda.