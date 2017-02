OFW sa Jordan unti-unting pinapatay ng amo

Tweet on Twitter

Nanghihina na dahil sa sobrang gutom at pinagtatrabaho pa ng mabibigat ng kanyang among Arabyana, ang isang Pinay worker sa Amman, Jordan na matindi ang pagmamakaawa at nagpapasaklolo sa kanyang Facebook account.

Idinitalye ni Josalyn O. Ombe, 35-anyos, taga-2336 Alabastro St. San Andres Bukid, Maynila at kasalukuyang domestic helper sa Madaba Amman Jordan ang kasalukuyang kalagayan na naipaabot sa Abante sa pamamagitan ng kanyang Facebook account.

“Hindi okay, lalong lumalala ang sistema ko dito teh. Hindi na naman niya ako pinakain magdamag at ngayon umaga. Itinago niya lahat ng pagkain. Tapos pinagtatrabaho niya pa ko ng mabigat. May nawawalang cellphone ang amo kong lalake natatakot ako na baka sakin ibintang. Teh kailangan ko ng maialis dito agad. Bago pa mahuli ang lahat. Hindi ko na kinakaya ang lahat. Hay sana maaksiyonan na kaagad ako dito,” base sa pinakahuling mensahe ipinadala ni Ombe dakong ala-1:13 ng hapon sa kanyang FB account na patago niyang ginawa.

Nabatid na kamakalawa ay humingi ng tulong si Ombe sa Abante kung saan ibinulgar niya ang ginagawang pagmamaltrato sa kanya ng kanyang amo. Nagsimula umano ang pagmamalupit sa kanya nang may ipabili ito na hindi niya nabili.

Nagawa ni Ombe na makahingi ng tulong sa pamamagitan ng social media dahil may nadala siyang cellphone galing sa Pilipinas at hindi ito alam ng kanyang amo.

Kinilala ni Ombe ang kanyang malupit na amo na si Ahmed Saleem Marashdeh taga-Madaba Amman, Jordan.

Nabatid na duma­ting si Ombe sa Jordan noong Nobyembre 30. Pangalawang beses na siyang nagtatrabaho sa nabanggit na bansa sa ilalim ng World Class Inc. Agency.