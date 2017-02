OFW Bank at ID IPINOPORMA

Nakatakdang ilunsad ngayong taon ng Department of Labor and Employment (DOLE) ang overseas Filipino wor­kers Bank at identification card system na nag­lalayong pagaa­nin ang buhay ng mga OFWs.

Sinabi ni Labor Secretary Silvestre H. Bello III na ang OFW identification card system ay ilala­bas sa darating na Marso samantalang ang OFW Bank naman ay ilulunsad sa buwan ng Nobyembre.

Nabatid na inaprubahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang OFW Bank at ID system upang mapabuti ang kabuhayan ng mga OFWs.

Ayon kay Bello, ang OFW ID system ay isa sa pangunahing bahagi ng Integrated DOLE System (iDOLE) na nag-uugnay sa databases ng DOLE sa databases ng iba pang ahensiya ng pamahalaan tulad ng Department of Foreign Affairs (DFA), Social Security System (SSS), Commission on Higher Education (CHED) at Technical Education and Skills Development Authority (TESDA).

dinagdag pa nito na sa paggamit ng OFW card mababawasan ang mga alalahanin sa awtentisidad ng mga ipinapaki­tang dokumento dahil sa ang beripikasyon ng dokumento ay maaari nang gawin online.

“Mawawala na rin ‘yung mga pekeng dokumento tulad ng training o school certificate. Malala­man kaagad kung totoo ‘yung dokumento dahil maaaring i-validate online,” aniya pa.

Sa OFW ID card system mababawasan din ang mahabang pila at oras ng pakikipagtransaksiyon sa pamahalaan dahil maaari nang ma-access online ang serbisyo ng pamahalaan.

Maaari ring gamitin ang ID card bilang debit card at bilang ATM card para sa mga OFW banks gayundin bilang beep card para sa LRT at MRT.

Ang P3 billion capital ng OFW bank ay manggagaling sa Overseas Workers Welfare Administration (OWWA) sa Employees Compensation Commission at sa mismong OFWs.