OFF DUTY DAPAT PATI SA TEXT, E-MAIL AT TAWAG

Upang matulungan ang mga manggagawa, hindi lamang sa gobyerno kundi sa pribadong sektor na maiwasang ma-burnout sa kanilang trabaho, hindi na oobligahin ang mga ito na sumagot sa mga e-mail o text message na may kaugnayan sa kanilang trabaho kapag off duty na.

Ito ang nilalaman ng House Bill 4721 o “right to disconnect from work-related electronic communications after work hours” na inakda ni Quezon City Rep. Winston Castelo.

Ginawa ni Castelo ang nasabing panukala dahil marami aniyang empleyado na inoobliga ng kanilang mga emplo­yers na sagutin ang mga e-mail, sagutin ang mga text o tawagan ang kanilang mga kliyente kahit tapos na ang oras ng kanilang trabaho at nasa bahay na.

“Because employees are expected to respond to emails and text messages after office hours, they are not able to separate themselves from work even when they are at home when they are supposed to be recovering,” ani Castelo.

Idinagdag pa ng mambabatas na “…It can lead to burnout — or the physical, psychological, and emotional distress caused by a total inability to rest and a diminished balance between work and family,” ani Castelo.

Nangyayari na aniya ito sa mga pag-aaral sa ibang bansa at talamak din umano ito sa hanay ng mga manggagawa sa Pilipinas kaya kailangang protektahan umano ang mga ito upang hindi maburyo sa kanilang trabaho.

Maliban dito, nagdudulot umano ng sakit sa hanay ng mga manggagawa ang sobrang stress sa trabaho kapag inoobliga ang mga ito ng kanilang mga employers na sumagot sa mga e-mail o text message kahit nagpapahinga na dapat sila.