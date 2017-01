NUJP bumanat kay Andanar

Pumalag ang National Union of Journalist of the Philippines (NUJP) sa paninisi ni Presidential Communications Office (PCO) Sec. Martin Andanar sa media hinggil sa pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte sa deklarasyon ng Martial Law.

Sa isang statement, tinawag ng NUJP ang ginawa ni Andanar na “utterly dishonest tack” matapos ipukol ng kalihim ang sisi sa media na nag-uulat lamang ng balita mula sa mga pahayag na lumalabas sa bibig mismo ng Pangulo.

“…Sir (Andanar), if anything, it is his words that ‘sow panic’ and your sorry attempts at creative imagination that add to the ‘confusion’. You cannot falsely accuse the profession of misreporting by peddling brazenly outrageous lies. That is so beneath you,” matalim na pahayag ng NUJP.