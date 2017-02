Noy sa LP: Sumuporta, tumulong pero ‘wag isuko ang prinsipyo!

Muling dadagundong ang boses ng Liberal Party (LP) dahil inaasahang magsama-sama na ang mga ito sa iisang bangka sa Mababang Kapulungan ng Kongreso.

Ito ang lumalabas matapos ang LP caucus kahapon na dinaluhan nina dating Pangulong Benigno ‘Noynoy’ Aquino III, Vice President Leni Robredo, mga LP congressmen at LP senators.

Sa panayam matapos ang caucus, sinabi ni Quezon City Rep. Kit Belmonte ng Quezon City na nabuo ang isang pasya na hindi nila puwedeng ikompromiso ang kanilang paninindigan sa mga committee chairmanship na hawak ng mga ito sa Kamara.

“I would like to think na ang opinyon ni Presidente (Aquino) ay we should be constructive, supportive, and helpful pero not up to the point that we will give up our party principles, basic positions and ethics on issues,” ani Belmonte.

Dagdag pa nito, “So our basic guidance is about speaking out na marinig muli ang mga boses ng LP tungkol sa good intentions natin para sa bansa.”

Sinabi naman ni Ifugao Rep. Teddy Brawner Baguilat na inaasahan nito na lalong lalaki ang bilang ng legitimate minority sa Kamara kapag tinanggal na sa supermajority ang kanilang mga kapartido.