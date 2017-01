Noy may buwelta kay PDU30

May buwelta si da­ting Pangulong Benigno ‘Noynoy’ Aquino III sa lahat ng sinabi ni Pa­ngulong Rodrigo Duterte hinggil sa isyu ng madugong operasyon sa Mamasapano, Maguindanao noong Enero 25, 2015 na ikinamatay ng SAF 44 na tropa ng gobyerno.

Sinabi ni Aquino na hinihimay pa niya ang nilalaman ng talumpati ni Pangulong Duterte sa Malacañang nitong Martes nang makipagkita ito sa mga naulilang pamilya ng Special Action Force (SAF) ng Philippine National Police (PNP).

Sa oras na mahimay niya ang mga detalye ng talumpati ni Duterte, makikipag-usap siya sa kanyang abogado upang makabuo ng isang statement na ilalabas ngayong Huwebes.

“It took us a while to get a transcript yesterday. Parang we got it early evening, mga 6 or 7.

So I’m meeting with my legal counsel this afternoon and we’re crafting a statement for release tomorrow,” ayon kay citizen Noy sa isang ambush interview sa Manila Memorial Park sa Parañaque matapos itong dumalo sa misa para sa kaarawan ng namayapa niyang inang si dating Pangulong Cory Aquino.

Nitong Martes, sinabi ni Pangulong Duterte na ang Central Intelligence Agency (CIA) ang nasa likod ng operasyon sa paghuli sa teroristang si Zulkifli bin Hir alyas Marwan sa Mamasapano subalit pinagtakpan ito ni dating Pangulong Aquino.

Dahil sa dami ng itinagong impormasyon ng dating pangulo, bumuo si Duterte ng Truth Commission para mag-imbestiga sa tunay na nangyari noong isinakatuparan ang Oplan Exodus para hulihin ng SAF troopers ang teroristang si Marwan.

Bagama’t nagtagum­pay ang elite troops sa pagtumba kay Marwan, nakasagupa naman nila sa kanilang pag-atras ang mga pinaghalong pu­wersa ng MILF, BIFF at iba pang private armed groups na nagresulta sa pagkamatay ng SAF 44, 18 MILF at BIFF at limang sibilyan.

Target si Noy

Ibinunyag kahapon ni Atty. Ferdinand Topacio na desidido at nagkasundo ang Volunteers Against Crime and Corruption (VACC), Bagong Alyansang Makabayan (BA­YAN) at mga kaanak ng Fallen 44 na singilin ang kapabayaan ni Aquino at ang anila’y tila nangyayaring “justice delayed, justice denied” dahil wala pang napaparusahan sa mga sangkot sa masaker.

Sa Senado naman, mismong si Senate President Koko Pimentel ang nagsabi kahapon na hindi ligtas o exempted sa reopening ng Mamasapano probe si dating Pangulong Aquino.





“If you’re a former President, you lose your so-called immunity from suit,” ayon kay Pimentel kaya’t maaari na umanong i-summon si Aquino sa imbestigasyon.

Giit ni Pimentel, mababalewala ang Mamasapano reopening kapag may mga taong may kinalaman sa insidente ang paliligtasin o ie-exempt sa imbestigasyon.

“How will it arrive at the truth kung merong mga exempted na i-subpoena o tatanungin? Then naging useless lahat kung ganun din,” ayon kay Pimentel.