Noy dumalaw na kay Leila

Matapos mabigyan ng clearance, nabisita na ni dating Pangulong Noynoy Aquino si Sen. Leila De Lima sa PNP custodial center sa Camp Crame.

Bandang ala-1:45 ng hapon nang iulat na dumating na sa custodial center si Aquino na kinumpirma naman ng PNP public information office.

Sa pagbisita ng dating pangulo, matinding seguridad ang ipinatupad ng PNP-headquarters support service magng ang mga media ay hindi pinalalapit sa area.

Tumagal lamang ng higit dalawang oras si PNoy sa pagbisita kay De Lima.

Kamakalawa ay sinabi ni Aquino na nagpadala na siya ng liham sa PNP para humiling na madalaw ang senadora.

Sa ngayon, mga kaanak at abogado lamang ni De Lima ang pinapayagang makabisita sa kanya habang ang iba nais madalaw ang senadora ay kinakailangang humingi ng clearance sa PNP.

Samantala, inalis na ng Senado ang mga tauhan ng Senate Sergeant-at-Arms na nakatokang magbigay ng seguridad kay De Lima habang ito ay nakadetine sa PNP Custodial Center.

Ito ay sa kadahilanang hindi naman tuluyang nababantayan ng mga ito ang senadora sa layo ng kanilang puwesto mula sa kulungan na 50 metro.

Samantala, isang linggo makaraan siyang ikulong, isang sulat-kamay na liham ang ipinadala nito sa kanyang mga mahal sa buhay.

Nakasaad dito na, “While I’m psychologically prepared for this, my whole being cries for truth and justice. My heart also bleeds for all other victims of injustice those who were falsely accused and now cramped in severely congested jails… But God who is all knowing and infinitely good and just will make sure that evil will not triumph.”