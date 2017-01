‘NO WINDOW HOURS POLICY’ PINALAWIG

Pinalawig pa ng anim na buwan ng pamunuan ng Metropolitan Manila Development Autho­rity (MMDA) ang pagpapatupad ng ‘No Window Hours Policy’ para sa Unified Vehicular Vo­lume Reduction Program (UVVRP) o Number Coding Scheme sa mga pangunahing lansangan ng Kalakhang Maynila.

Ibig sabihin hanggang sa buwan pa ng Hulyo ang pagpapatupad ng ‘No Window Hours Policy’ para sa number coding sa mga pangunahing lansangan.

Ang hakbangin ng MMDA ay base sa konsultasyon at napagkasunduan ng Metro Manila Council (MMC).

Nabatid na ang MMC ang policy making body ng ahensiya at Inter-Agency Council on Traffic (I-ACT), na binubuo ng Department of Transportation (DOT), Land Transportation Office (LTO), Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) at Philippine National Police-Highway Patrol Group.

Nilinaw ni MMDA Officer-In-Charge (OIC) at General Manager Tim Orbos, ang pagpapalawig sa ‘No Window Hours Policy’ ay hindi aniya magreresulta upang bumili ng dagdag pang sasakyan ang mga tao dahil pansamantala lamang ani­ya ang pagpapatupad ng naturang traffic scheme.

“We do not see moto­rists resort to buying a­nother car just to avoid the No Window Hours policy. It is just impractical,” sabi ni Orbos.