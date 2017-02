NO TO WAR, YES TO PEACE!

“War is not an option. More death and suffering will be the result of the resumption of hostilities which neither the government or the NFDP-CPP-NPA can win.”

Giit ito ni Senador Loren Legarda, kasabay ng panawagan nito sa pamahalaan at liderato ng CPP-NPA-NDF na ituloy pa rin ang peace talks.

Ayon sa senadora, walang panalo sa giyera kung kaya’t panawagan niya sa magkabilang panig na bumalik sa negotiating table.

Naniniwala naman umano siya sa sensiridad ng makabilang panig na matamo ang kapayapaan kung kaya’t maaring muling pag-usapan kung anuman ang hindi pagkakaunawaan.

Maging si Senador Alan Cayetano ay nananawagan sa liderato CPP-NDF na huwag nang palampasin ang pagkaka­taong matamo ang matagal nang hinahangad na kapayapaan sa pamamagitan ng pag-unawa at pagbibigay din sa anumang posisyon ng pamahalaan.

Ayon kay Cayetano, naging mapagbigay naman ang pamahalaan sa kahilingan at kondisyong hinihingi ng kabilang panig at nakikita ang sinseridad nitong magtatagumpay ang peace kung kaya’t dapat din namang tapatan ito ng kabilang panig.

“All-out peace, not all-out war! All previous regimes from Marcos to Aquino have waged all-out war against the revolutionary movement to no avail. What is needed is to resume talks to solve the systemic roots of armed conflict,” pahayag ni Einstein Recedes, secretary general ng Anakbayan, kung saan sinabi pa nito na walang magiging kaibahan sa mga naunang pangulo si Duterte, na binansagan pa naman nilang ‘revolutionary president’, kung pagmamatigasan nito ang giyera.

Mula sa Malacañang, sinabi kahapon ni presidential spokesperson Ernesto Abella na wala pang sagot ang Pangulo sa panawagan ni NDF founding chairman Joma Sison na muling bumalik sa negotiating table ang pamahalaan.