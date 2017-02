NO FARE HIKE SA MRT/LRT

Tiniyak kahapon ng gobyerno na hindi magpapataw ng karagdagang pasahe sa MRT at LRT dahil sa pagpapagawa ng P2.8 bilyong halaga ng common station sa Quezon City.

Ito ang siniguro ni Department of Transportation (DOTr) Asst. Sec. Leah Quiambao sa harap nina Sen. Grace Poe, chairperson ng Senate committee on public services, at Sherwin Gatchalian.

“Yung common station po nating ito wala po itong epekto sa fares. There will be no concomitant increase fares,” wika ni Quiambao na sinegunduhan naman ni dating DPWH Sec. Rogelio Singson, president at CEO ng Light Rail Manila Corporation (LRMC).

Ipinatawag ni Poe ang nasabing hearing dahil sa pangamba na ikarga sa mga mananakay ang P2.8 bil­yong gagastusin sa pagpapatayo ng common station.

Kaugnay nito, kinuwestiyon naman nina Poe at Gatchalian ang P200 milyong ‘naming rights’ na ibinayad ng SM sa gobyerno noong 2009 kung kaya’t hindi makawala ang gobyerno sa memorandum of agreement sa SM.

“Hinostage ‘yung sarili natin. Sila ngayon ang nagdidikta kung saan ila­lagay,” himutok ni Gat­chalian.