No bitay sa plunder, ‘no big deal’ — Sotto

Hindi naman big deal kay Senate majority leader Vicente ‘Tito’ Sotto III kung alisin ang kasong plunder sa bersyon ng death penalty bill ng Mababang Kapulugan ng Kongreso.

Sa halip, mas interesado umano si Sotto na ipurisiging maisama sa death penalty bill ang high level drug trafficking.

“I don’t know about the House, kanya-kanya ‘yan ng jurisdiction, I will stand with what I have said during the hearing that I will push for the high level drug trafficking,” ayon kay Sotto.

Paliwanag ni Sotto, ang Pilipinas lamang sa buong Asya ang walang parusang kamatayan kaya binabahayan ito ng drug rings.

Pumalag naman si Sen. Panfilo Lacson sa hindi pagsama ng Kamara sa kasong plunder sa death penalty.

Hindi umano dapat na limitahan ang mga krimen na papatawan ng parusa sa halip ay dapat palawakin pa ang saklaw nito tulad ng plunder na isang capital offense.

“Bakit ili-limit natin ang offenses? Expand na lang natin. Kasama na pati plunder. Tataka nga ako bakit inalis nila ang plunder e capital offense ‘yan,” ayon kay Lacson.