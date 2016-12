‘NINA’ NAGBANTA PA!

Nakataas na ang signal No. 4 sa Catanduanes at Camarines Sur at sa inilabas na severe weather bulletin No. 15 ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration (PAGASA), ay inaasahan ang matindi pa nitong pagbayo kung saan target nito ang Catanduanes at Camarines Sur.

Ayon sa PAGASA, nasa hanggang 220 kilometro kada oras na lakas ng hangin ang taglay ng bagyong ‘Nina’ at pinuntirya ang lalawigan ng Catanduanes bago ito tumawid sa Albay, Camarines Sur, Camarines Norte, Southern Quezon, Laguna, Batangas at Cavite.

Bukod sa nasabing mga lalawigan ay nakataas na rin ang Signal No. 3 sa Burias Islands, Albay, Camarines Norte, Southern Quezon, Sorsogon at Marinduque.

Signal No. 2 sa Metro Manila, Masbate kasama ang Ticao Island, Oriental Mindoro, Batangas, Laguna, (rest of Quezon kasama ang Polilo Island), Occidental Mindo­ro (kabilang ang Lubang Island), Romblon, Cavite, Rizal, Bulacan, Bataan at sa Northern Samar.

Signal No. 1 naman ang nakataas sa Pangasinan, Nueva Ecija, Aurora, Quirino, Nueva Vizcaya, Zambales, Pampanga, Tarlac, Calamian Group of Islands, Aklan, Capiz, Samar, Eastern Samar, Biliran, Leyte at Bantayan Island.

Habang isinusulat ang balitang ito, lumalapit ang pagbayo ng bagyo sa 110 km East Southeast of Virac, Catanduanes taglay ang lakas ng hangin na 185 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugsong aabot sa 255 kilometro kada oras.

Aabot sa 1.25 hanggang 4.0 meters ang taas ng alon sa mga karagatan kaya ibinabala ang mataas na tantiya ng pagbaha sa mga malapit sa dalampasigan. Binalaan din ang mga sasakyang pandagat na iwasan munang puma­laot at maglayag lalo na sa mga maliliit na sasakyang pandagat.

Mamayang hapon (Lunes), ang lokasyon ng bagyo ay nasa Buliran, San Antonio , Quezon at tatawid ito ng Iba, Zambales bago ito lumabas ng Philippine Area of Responsibility sa Huwebes.