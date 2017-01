NILULUNOD NG ULAN!

By Noel Abuel

Dahil sa walang puknat at malakas na buhos ng ulan ay nilulunod na ang Kamindanaoan kung saan ayon sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration (PAGASA) ay isang linggo pang uulanin ang Visayas at Mindanao dahil sa epekto ng dalawang weather disturbance.

Sa weather update ng PAGASA forecasting center, maliban sa epekto ng low pressure area (LPA) na nasa layong 70 kilometro silangan ng Zamboanga City, pinag-iibayo rin ng umiiral na tail-end of a cold front ang pag-ulan sa malaking bahagi ng Visayas at CARAGA Region.

Ayon kay PAGASA forecaster Glaiza Escullar, maaaring tumagal pa hanggang weekend ang ulan dahil sa makapal na ulap na namataan.

Dahil sa paghihilaan ng hangin sa silangan, nakaka-apekto rin umano ang dalawang weather disturbance sa paglakas ng hanging amihan sa Luzon.

Sa pagtaya ng PAG­ASA, lalo pang lalamig ang mararanasang klima sa Luzon lalo na sa Hilagang Luzon kabilang ang Cagayan, Isabela, Quirino, Cordillera Administrative Region (CAR) at Benguet lalo na sa Baguio City.

State of Calamity; 32K pamilya inilikasdahil sa baha

Isinailalim na sa State of Calamity ang Cagayan de Oro City at nasa 32,000 pamilya na ang inililikas dahil sa pagbaha.

Ayon sa monitoring ng PAGASA, nagsimula ang malakas na buhos ng ulan sa siyudad ng CDO noon pang Linggo dahilan ng malawakang pagbaha sa maraming lugar doon.

Dahil sa lawak ng pinsala ng baha, nagsagawa kahapon ng emergency session ang konseho ng city government at pormal nang isinailalim sa state of calamity ang buong Cagayan de Oro City.

Magugunitang isinailalim sa pinakamataas na alarma ang buong siyudad sa pamamagitan ng ‘Code Red Alert’ dahil sa pagtaas ng water level sa Iponan river.

Babala, nakataas

Nakataas pa rin ang babala ng abnormal na buhos ng ulan sa buong Minda­nao dahil sa umiiral na low pressure area (LPA) at buntot ng cold front.





Sa 10:00 AM advisory ng PAGASA, itinaas ang yellow warning le­vel sa mga lalawigan ng Camiguin, Surigao del Sur, Surigao del Norte, Dinagat Islands, Siargao Islands, Agusan del Norte at Agusan del Sur.

Sa ilalim ng yellow rainfall warning, nakataas ang babala ng mala­wakang pagbaha lalo na sa mga mabababang lugar, mga nasa dalisdis ng dagat at tabing ilog.

Mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan naman ang mararanasan sa Zamboanga del Norte, Misamis Oriental, Bukidnon, Misamis Occidental, Lanao del Norte, Lanao del Sur, Compostela Valley, Davao Oriental, Davao del Norte at Basilan.

Pasok sa korte, sinuspinde

Bunsod ng nararanasang pagbaha sa CDO ay ipinag-utos na ni Chief Justice Maria Lourdes Sereno na pansamantalang suspindehin ang trabaho sa lahat ng korte sa nasabing lungsod habang hindi humuhupa ang baha.

Ayon kay Sereno, mahirap pumasok ngayong­ bumabaha at mapa­nganib para sa mga court personnel kaya mas mabuting unahin muna ang kaligtasan ng kanilang pamilya.

Sa ngayon ay lubog pa rin ang CDO kung saan matatagpuan ang Court of Appeals Mindanao Station at ilang korte.

Ipinatupad na rin ng lokal na pamahalaan ng nasabing probinsiya ang forced evacuations habang idineploy na rin ang mga military trucks para sunduin ang libu-libong stranded na pasahero at i-rescue ang mga naipit na residente sa kanilang mga bahay.