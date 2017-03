NGANGA SA ENDO!

Department Order (DO) 168? Hindi iyan ang pangako ni Pangulong Rodrigo Duterte sa mga manggagawa kundi buburahin niya ang endo, kilalang termino patungkol sa kontraktuwalisasyon.

Matinding dismaya ang nararamdaman nga­yon ng labor sector dahil tila tuluyan na umanong kinalimutan ng Pangulo ang kanyang matamis na pangakong binitiwan sa mga manggagawa noong panahon ng eleksyon.

Ayon kay Kabataan partylist Rep. Sarah Elago, ngayong buwan ang ika-28 taon simula nang ipatupad ang Republic Act (RA) 6715 na mas kilala sa (Senator Ernesto) Herrera Law na nagpauso sa labor contracting.

Inaprubahan ni da­ting Pangulong Corazon Aquino ang nasabing batas noong Marso 2, 1989 at i­nimplementa noong Marso 21, 1989 at simula umano noon, ayon kay Ela­go, ay inabuso at pinagsamantalahan na ang mga manggagawang Filipino.

“Twenty-eight years is enough! It is high time that Duterte attend to the just demands of the workers,” ani Elago subalit hindi maitago ng mambabatas ang pangamba na hindi tutuparin ng Pa­ngulo ang kanyang pangakong tapusin na ang endo.

Ginawa ng mambabatas ang pahayag dahil imbes na iutos ni Duterte na amyendahan ang nasabing batas para burahin ang lahat ng uri ng contractualizations ay idinadaan lang umano ito sa pamamagitan ng Department Order ng Department of Labor and Employment (DOLE) bilang pagtukoy sa DO 168.

“DO 168 changes the face of contractualization by employing workers under agencies and isolating them from the capitalist employers, washing the hands of the latter in giving lower wages and prohibiting their right to unionize and strike. It is the capitalists who are ‘win-win’ here,” ani Elago.