NEWSKUPO!: ‘Wag Ganun 

Sabihin nang galit sa mundo, mga bitter o mga NEGA stars. Pero sa mga sinulat na kaugalian ng mga Pinoy sabay sabing “‘Wag Ganun” eh mapapangiti kayo at ang ilan ay makaka-relate at sasabihin na lang na “oo nga ano” matapos mata­uhan na hindi nila alam, ang ­panget pala ng ugali nila. Kaya ­basa-basa na sa ating dugtungang “‘Wag Ganun!”

‘WAG GANUN!

Namumulubi na ako sa eyebrow, cc cream, mascara at lip/cheek tint.. tapos madadagdagan ang buwis!

Hindi kami nag-aral mag-contour para dito! #DontTaxMyBeauty

Binespren mo tapos syosyotain mo lang naman pala.

Wow ha!!! Nakita lang na naglalakad sa Malate, P*@&%! na agad?!

Sabi ng horoscope ko, 2017 mgkaka-lovelife na ko! Ano ba bes, uutuin mo na naman ako at paaasahin tapos sa ­bandang huli, nganga na naman ako.

Umpisa palang ng taon, tinatamad ka na.

Nagagalit sila sa pagpatay ng aso sa Oro, pero sa EJK ­support sila?

‘Yung kaibigan mong parang STRAW – PLASTIK na, SIPSIP pa.





Danger of not letting go: lahat na gumanda ang buhay, ikaw lugmok parin.

Danger of group chismisan: wala namang ginagawa ‘yung taong ‘yun sa’yo, pero galit ka na rin sa kanya dahil sa ­kwento nila.

College ka na, fake ka pa rin.

Ayan tayo eh. ‘Pag libre tsaka lang susunod, gusto may ­assurance na reward bago mag-obey.

Minsan, sa sobrang nahihirapan kang mag-move on, ­dumadating ka sa point na lahat ng masamang bagay, ibibintang mo sa ex mo.

‘Yung PROMISE nalang ngayon ay ginagawa mong ­excuse para mag-stay pa sa’yo ‘yung tao.

Ambilis mo namang magpalit ng syota, daig mo pa ‘yung artista.

Malalaman mong masaya ang isang tao kapag hindi ­pamimintas, paninira at walang katuturan ang lumalabas sa bibig nito.

‘Pag ‘di napagbigyan, walkout.

Other school: Ilan ang nakapasa? Pisay: Ilan ang hindi ­nakapasa?

Napa-Ooooooohhhh ako nu’ng kinapa ako papasok ng Megamall. Iba touch ni manong guard.

Pinaramdam mo, tapos magrereklamo ka?

See? Slightly obsessed ka talaga sakin eh. ‘Wag ganun, bes. Kalma ka lang. Alam ko namang maganda ako.

‘Wag ka magmalinis. You’re part of the problem kasi grabe kang mang-hate. Hate is everywhere tapos dadalhin mo pa sa social media.

‘Yung uber driver na naka-waze pero ayaw din naman ­makinig. Kawawa naman si waze, lahat ng sinasabi niya ‘di mo sinusunod.

‘Di pwedeng puro kilig lang, BES!

Meron ka nang karelasyon, hahanap ka pa ng iba.

Suspended na naman ang klase. May time ka na naman na makipag-landian sa jowa mo. Haysss!

Lakas mo mangopya tapos ‘pag ikaw na ‘yung may sagot, ‘di mo sasabihin sa amin?

Porke’t pogi ka mayabang ka na, baka ‘pag pumangit ka ­yabangan ka rin nila.

Ang tunay na pag-ibig ‘di ‘yung ‘pag nawala si wifi tapos kapalit si data.

Nilamig ka lang naghanap ka na ng lalake.

‘Yung mga gustong maging client ko para lang landiin ako. ‘Wag ako. Iba na lang! ‘Di ako papadala sa mga ganyan.

Naalala mo lang siya pag BORED ka??

Pagsikip at may bumaba, sana nag-aadjust tayo para makaluwag lahat. Hindi ‘yung sa-sideview na tayo ng upo. #OnJeepneyRides #WagGanun

Yung ibang mag-asawa, napagod nang magmahal pero hindi napapagod mag-away.

May mga tao talagang ‘di marunong magtanong kung ano talaga nangyari, basta-basta na lang nagre-react.

Kunyari concern, pero ‘yung totoo gusto lang magpabida.

Ginawa mo namang job fair ‘yang panliligaw, lahat ng open pinasahan mo ng resume.

Buti ka nga eh ilang months palang nang maging single, kumusta naman ako since birth single na talaga. Tapos nagrereklamo ka pa?

“Lord kung ‘di n’yo po s’ya kayang ibigay sakin, ako nalang po ang ibigay n’yo sa kanya.”

Ayaw mong dinadaya ka, pero ikaw mismo ‘yung madaya.

Minahal mo ng pak na pak tas iiwan ka lang ng ganern ganern lang.

PENGENOON ‘yung tawag mo sa kanya kasi naaalala mo lang s’ya ‘pag may kailangan ka.

Langya ‘to, pimples mo na nga lang natitirang loyal sa buhay mo tinitiris mo pa.

‘Yung mga taong hibang mag-isip na akala lagi nakikipagkumpetensya ka sa kanila kahit hindi naman.

Paanong hindi sasabihin na ang lahat ng lalaki eh babaero kung pati hindi kagwapuhan eh nanloloko??

‘Yung mga couples na parinig nang parinig sa status nila tuwing nag-aaway sila.

Porke humugot lang, broken na?

Rich Kid sa social media, sa totoong buhay nganga.

Daming alam, maglaba lang ng panty hindi.

Ang ganda ng cellphone mo pero pagdating sa school wala kang papel.

