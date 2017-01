Negros Oriental governor nagpiyansa 50% bail bond

By Bernard Taguinod

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Nakapagpiyansa na kahapon si ­Negros Oriental Governor Roel ­Degamo matapos pagbigyan ng Sandi­ganbayan ang kanyang motion na bawasan ng kalahati ang kanyang piyansa.

Dahil dito, sa halip na P2.23 million na inilagak na piyansa ni Degamo ay naging P1.115,000 na lamang ang kanyang binayaran matapos maglabas ng kautusan ng korte na ibaba ito ng kalahati base na rin sa urgent motion ng gobernador.

Bukod kay Degamo, binigyan din ng diskwento ang piyansa sa kapwa nito akusado na sina Danilo Cual Mendez at Teodorico Guevara Reyes sa 11 counts ng malversation of public funds sa pamamagitan ng falsification of public documents.

Personal na nagtungo kahapon sa Sandiganbayan Third Division si Degamo matapos maglabas ang anti-graft court ng arrest order sa kaniya at provincial treasurer na si Mendez at provincial accountant na si Reyes.

Gayunpaman, hindi umano kaya ni Degamo ang laki ng piyansa kaya naghain ito ng mosyon na bawasan ng kalahati na pinagbigyan naman ng anti-graft court.

Nag-ugat ang kaso nina Degamo sa umano’y ilegal na paggamit umano ng provincial government ng calamity fund nito para sa pagsasaayos ng mga nasira ng 6.5 magnitude na lindol noong 2012 at bagyong Sendong noong 2011.