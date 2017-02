NDF peeps dinadampot na

Isa-isa nang dinadampot ng puwersa ng gobyerno ang mga consultant ng National Democratic Front (NDF) na binigyan ng pansamantalang kalayaan, matapos tuldukan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang peace talks sa nasabing grupo.

Ito ang inanunsyo ni Bayan Muna partylist Rep. Carlos Zarate sa Ugnayan sa Batasan kahapon, kaya nangangamba ang mga ito na ibabalik sa selda ang mga pinalayang mga consultant ng NDF.

“Just this morning we received reports that one of the consultant of the NDF in Southern Mindanao Ariel Arbitrario was held at the checkpoint in Davao City,” ani Zarate.

Isa si Arbitrario sa 19 NDF consultant na pinayagang makapagpiyansa para sa pansamantala nilang kalayaan para sa peace talks sa komunistang grupo subalit inabandona ni Duterte ang pag-uusap matapos mapuno sa mga pag-atake ng NPA kahit may umiiral na unilateral ceasefire.

“This is violation of Joint Agreement on Security Immunity Guarantee (JASIG). Even a violation of the grant of bail on these consultants. Only court can order a re-arrest of a detainee who is out of bail,” ani Zarate.