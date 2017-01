Mga laro bukas:

(Filoil Flying V Center)

8:30 a.m. — EAC vs MIT (jrs)

10 a.m. — EAC vs MIT (m)

11:30 a.m. — LPU vs UPHSD (w)

1 p.m. — LPU vs UPHSD (m)

2:30 p.m. — LPU vs UPHSD (jrs)

Lumabas ang ­bangis ni Grethcel Soltones nang bitbitin ang San Sebastian sa 25-22, 25-13, 25-13 panalo laban sa Perpetual Help kahapon sa women’s division ng 92nd NCAA volleyball tournament sa Filoil Flying V Cen­ter sa San Juan.

Kumayod si reig­ning back-to-back MVP Soltones ng game-high 19 points para sa Lady Stags na nakasiguro sa Final Four matapos ­ilista ang malinis na pitong panalo.

Lumapit din ang San Sebastian sa nine-game sweep at pagdiretso sa Finals kapag nanalo sila sa kanilang huling dalawang laro.

Haharapin ng Lady Stags ang Lyceum of the Philippines sa ­Enero 23 kasunod ang reigning titlist College of Saint Benilde (Jan. 25) at kung matutupad ang asam ay isusukbit nila ang thrice-to-beat edge.

“That’s our goal, to be No. 1,” saad ni San Sebastian head coach Roger Gorayeb.

Magiging stepladder semifinals ang Final Four kapag nadiretso ng Lady Stags.

Nalasap ng Lady Altas ang pangatlong kabiguan sa anim na laro kaya naman nanga­nganib na silang ­matanggal sa F4.

Samantala, nakasilat ang Arellano University sa Lady Bla­zers, 25-21, 25-21, 25-21, para masolo ang segundo puwesto tangan ang 6-1 (win-loss) record.

Sa men’s action, umibabaw ang St. Benilde sa Arellano U, 23-25, 25-16, 29-27, 25-20, para hablutin ang solo lead at makasiguro ng playoff sa Final Four spot.