NBI, PNP magkaiba ng ebidensya?

Pinanindgan ng National Bureau of Investigation (NBI) na wala itong nakita at nakuhang golf set sa punerarya sa Caloocan City kung saan dinala at labi ng South Korean businessman na si Jee Ick Joo.

Ito ang sinabi ni Department of Justice (DOJ) Sec. Vitaliano Aguirre II kung saan isinasantabi umano ng NBI ang pahayag ng mga tauhan ng Anti-Kidnapping Group (AKG) ng Phili­ppine National Police (PNP) na may nakuha ang mga itong golf set na nakumpirmang pag-aari ni Jee.

“Ayon sa NBI, nang i-search nila ang place, wala ang golf set na iyan. The following day nang pumunta ang pulis, big­lang sinabi ng mga pulis na nakakuha sila ng golf set doon sa punerarya,” sabi ni Aguirre.

Idinagdag pa ng kalihim na suportado ang NBI ng mga manggagawa sa nasabing Gream Funeral Parlor sa Bagbaguin, Caloocan City.

Posible aniyang ganti ito ng PNP matapos isama ng NBI ang AIDG team leader na nagngangalang Dumlao at si AKG ac­ting Chief Senior Superintendent Glenn Dumlao sa independent probe sa kaso ng kidnap-slay sa naturang dayuhan.

Samantala, nagsumite na rin sa NBI ng mga ebidensya at katibayan ang pangunahing suspek na si SPO3 Ricky Sta. Isabel na magpapatunay na inosente ito sa pagdukot at pagpatay kay Jee.