NBI binalasa dahil sa Jee case

Nagpatupad si ­National Bureau of Investigation (NBI) Director Dante Gier­ran ng balasahan at ­rigodon sa ilang opisyal ng kagawaran bilang pagbibigay daan sa joint investigation ng NBI at Philippine National Police (PNP) sa kidnap slay sa negosyanteng si Jee Ick Joo.

Nabatid na iniutos ni Gierran na ­magpalitan ng posisyon sina Atty. Vicente de Guzman Jr., deputy director for intelligence at Atty. Jose ­Josto Yap, na deputy director for investigation.

Inalis din ni Gierran sa kanyang posisyon bilang hepe ng NBI-National Capital Region si Atty. Ric Diaz gayundin si Atty. Roel Boulevar bilang hepe ng NBI Anti-Illegal Drug Task Force.

Ipinalit kay Boulevar ang kanyang deputy na si Atty. Jonathan Galicia habang itinapon naman sa Bicol Region 5 ang ­Investigation Agent na si ­Darwin Lising.

Nabatid na ginawa ang rigodon at balasahan ng ilang opisyal para bigyan-daan ang imbestigasyon kay Jee matapos ang pagtuturuan ng PNP at NBI.