NBA: WARRIORS’ 9TH STRAIGHT WIN VS CLIPPERS

LOS ANGELES, (AFP) — Sinalag lahat ng Golden State Warriors ang kada sagot sa comeback attempt ng Los Angeles Clippers upang maitawid ang 133-120 victory para sa ninth straight win sa 71st NBA 2016-2017 season eliminations Biyernes (Manila time) sa Staples Center dito.

Nag-apoy si Stephen Curry sa second half, tinalbos roon ang 17 sa kanyang 29 point pagka-break at nagdagdag pa ng 11 sa Warriors’ 38 assists parolyo sa fifth straight win sa kalaban. Sumablay si Kevin Durant sa triple double sa iniskor na 17 sa kanyang 26 markers bago mag-halftime kalakip ang 10 assists at eight rebounds. Umangat pa ang Golden State sa league-best record 43-7.

Maski mga naka-street clothes lang sina Draymond Green at Zaza Pachulia, nakipagpukpukan sa Warriors si Blake Griffin at ang Clippers. Pero pinagliyab nina Durant, Curry at Klay Thompson ang 14-6 run sa patapos na second quarter para mag-umpisang lumayo sa Clippers at sikwatin ang 65-55 lead sa half.

Rumatsada pagkaraan si Curry ng 12 points sa third para buhusan ang bawat pagtatangka ng LAC sa GSW na pinalobo ang abante sa 19 sa period. Ang 9-5 start sa fourth ang nagpabentahe pa ng malaki sa Golden State sa 21, pero humirit si Austin Rivers tapos ng 14-2 run para magunting ang kalamangan sa pito na lang, 124-117, 1:55 to play.

Back-to-back triples nina Durant at Thompson ang tumuldok sa laban ng Clippers nang makalayo ulit ang Warriors sa 11, 130-119, may mahi­git isang minuto na lang.

Sa Toyota Center sa Houston, Texas, umararo si Tim Hardaway Jr. ng 23 points sa malupit na fourth quarter rally mula sa 20 points down at nagpabalikwas pa sa Atlanta Hawks na maya­nig ang Houston Rockets, 113-108.

Lubog sa 97-77 sa 8:26 minutes sa period, kinumpleto ni Hardaway ang makinang na gabi sa career-high 33 points para ipakumpleto rin kay Dwight Howard ang pagwalis sa season series laban sa kanyang former team. May double-double na 24 points at 23 rebounds si Howard sa pagbakli sa 41-point game ni James Harden.

Binaon ni Harden ang 12 straight points, tampok ang three triples, sa pag-open sa third sa pagbabanta ng Rockets na lumayo makaraan ang balikatang first half na kinakitaan ng 13 lead changes.

Ang pag-iinit ng Rockets sa early fourth sa 7-2 start ang nag-extend ng kanilang lead sa 20, 97-77, sa 8:26 left. Pero pinasimulan at tinapos ni Hardaway Jr. ang nakatutulig na 32-11 run via three-point play at iu­ngos na ang Hawks sa 109-108, 1:35 sa laro.