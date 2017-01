NBA: NGITNGIT NG SPURS, IBINUHOS SA LAKERS

SAN ANTONIO, Texas — Sigurado ang San Antonio Spurs sa pagbuwelta mula sa nakagigitlang talo na nalaman ng Los Angeles Lakers sa 71st NBA 2016-2017 season eliminations game, Biyernes (Manila time), sa AT&T Center dito.

Binalikat ni Kawhi Leonard ang seven pla­yers na mga nagrolyo ng double figures nang ipalasap ng Spurs sa ­Lakers ang kanilang second consecutive blowout loss via 40-point beatdown, 134-94.

Naglapat si Leonard ng 31 points, ang kanyang 10th 30-point game sa season, makalipas na makaapat lang sa kanyang first five seasons. Pero ang pagpapabilib niya sa

Lakers ay nagawa niya iyon agad sa loob pa lang ng tatlong quarter, naka-13 shots at nakasalpak ng 10 na may kalakip pang eight free throws sa kanyang tally.

Umabante ang San Antonio ng 17 sa first quarter bago natabas ng Lakers ang gap sa apat sa midway ng second period. Pero iyon na ang huling laban ng batang squad sa Spurs na sinara ang first half sa sa 27-9 blitz para maiskor ang kanilang most points bago mag-break, 72-54.

Mas naging brutal pa para sa Lakers ang third period, nang masapawan ng Spurs sa period, 34-21, at hindi naubusan ng gas sa tangke nila ang San Antonio reserves sa fourth sa pagpundar ng malaking 42 points.

Pagkaraan ng close loss sa Milwaukee Bucks, nagkabalik-winning track ang San Antonio upang umangat sa 31-8 kung saan umiskor si Pau Gasol ng 22 habang sina Tony Parker at LaMarcus Aldridge ay nakapagbakas ng 13 points each. Si Jonathon Simmons ay may 12 at si DeWayne Dedmon ay may 10 mar­kers off the bench.

Balabag ang Lakers sa 15-29 kasama ang pagtaob din sa ­Portland Trail Blazers, ­108-87. Namuno sa team si ­Julius Randle, l sa 22 points, samantalang sina ­Jordan Clarkson at Lou Williams pa ang mga tanging naka-­double ­figures para sa Lakers sa pagtapos ng 14 at 10, ayon sa pagkakasunod.