NBA: HOMECOMING

Lublob sa worst years ng franchise history ang Los Angeles Lakers, kumapit na si owner Jeanie Buss kay Magic Johnson para ibalik ang team sa championship contention.

Para magawa ito, tinanggal ni Jeanie ang kapatid sa puwesto.

Sinipa ni Jeanie Buss si general manager Mitch Kupchak nitong Martes at nilagay si Magic bilang in-charge ng basketball ope­rations. Naalis din si Jim Buss bilang Lakers executive vice president of basketball operations.

Mananatili ang pagmamay-ari ni Jim Buss sa team, pero si Jeanie Buss ang may final say base sa istraktura na ipinundar ng ama nilang si Jerry Buss. Gagamitin ito ni Jeanie Buss para timunan ang bagong direksiyon ng 16-time NBA champion franchise, ngayon ay hawak ang third-worst record sa NBA na 19-39.

Halos sigurado nang sa pang-apat na sunod na season ay mapapagsarhan na naman sa playoffs ang Lakers.

Nag-desisyon si Jeanie Buss na gawing decision-maker ng basketball operations ang Hall of Fame point guard na si Magic, ginugol ang buong NBA career sa Lakers. Direktang magre-report si Johnson kay Jeanie Buss.

“I’m coming back to an organization that I love,” wika ni Johnson. “The timing is right. It was time to put aside my business and focus on the Lakers’ business.”

Sa kabila ng record ng Lakers, kumpiyansa sina Jeanie Buss at Johnson kay rookie coach Luke Walton.

Abangan kung gagana ang magic ni Johnson para ibangon ang Lakers.