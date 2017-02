NBA: CAVS PINULBOS NG THUNDER

OKLAHOMA CITY (AFP) — Mapulit na kinalkal ni Russell Westbrook ang kanyang 26th triple-double sa 71st NBA 2016-2017 season para kargahin ang Oklahoma City Thunder sa pagsilat sa defending champ­ion Cleveland Cavaliers 118-109 Biyernes (Manila time) sa Chesapeake Energy Arena rito.

Pumukpok si Westbrook ng 29 points pang-ibabaw sa 11 assists at 12 rebounds. Bakas si Victor Oladipo ng 23 points at seven rebounds at nag­dagdag si center Steven Adams ng New Zealand ng 21 points at 13 rebounds para sa Oklahoma City na umakyat sa 31-23.

Kuminang si Kyrie Irving sa pagpasan sa Cavs ng 28 points. Umayuda si LeBron James ng 18 rekado sa seven assists pero nabokyang makaiskor sa fourth quarter.

Layup ni Irving ang humila sa 99-99 less than six minutes remaining, bago ang dalawang baskets ni Westbrook ang nagbigay sa Oklahoma ng 103-99 lead 4:59 to play.

Sumagot si Irving ng driving layup, pero tapos ng jump shot ni Westbrook, nambutata si Thunder reserve Jerami Grant sa kabilang dulo. Sinalpak ni Westbrook ng isa pang jumper para biritin ang abante ng Oklahoma sa 107-101 sa 3:42 remaining.

Palya si James sa fadeaway jumper bago sinubuan ni Westbrook si Adams pa-easy basket. Pagkaraan ng isa pang block, napunta ulit kay Westbrook ang bola, binigay kay Oladipo para sa layup at nagkaloob kay Westbrook ng kanyang 10th assist sa pagkumpleto sa triple-double.

Napantayan ni Westbrook ang third-highest total sa triple-doubles sa season. Nakakulekta rin ng 26 si Oscar Robertson sa mga taong 1960-61 at 1963-64.

Naka-41 rin si Robertson sa 1961-62 at may 31 si Wilt Chamberlain nu’ng 1967-68.

Bagsak sa pangalawa sa walong huling pakikidigma nila ang Cavs.