NBA: CAVS DAPA RIN SA BLAZERS

PORTLAND, Oregon — Kinasangkapan ng Trail Blazers ang mini rally sa first period para makakontrol at madaling sorpresang masagasaan ang pabagsak na defending champion Cleveland Cavaliers, 102-86, sa 71st NBA 2016-2017 season eliminations game Huwebes (Manila time) sa Moda Center dito.

Binisig ni Allen Crabbe ang Blazers sa pasimuno sa 10-2 tear sa last three minutes ng opening quarter pa-27-20 lead. Hindi nagrelaks ang Blazers mula roon upang maiskor ang second straight win at 18th sa 41 games.

Pero si CJ McCollum ang namuno sa Blazers sa iniskor na 27 points sa 11 of 20 shooting, samantalang nakagarahe si Crabbe ng 24 points.

Sa pangalawang sunod na gabi, nalasap ng Ca­valiers ang second straight loss makaraang gulatin din ng Utah Jazz.

Nakapagbaon si Le­Bron James ng 20 sa 5 of 12 shooting, nakabingwit si Kevin Love ng 5 for 15 pa-17 points, at dumale si Kyrie Irving ng 11 points sa 4 of 16 field goal attempts para sa Cleveland, na natikman ang ninth loss sa 37 outings.

Winless pa si new-signing Kyle Korver bilang Cavalier, na may 1 for 5 sa 25 minutes of action.

Sa Minneapolis, Minnesota, tumiris si Andrew Wiggins ng 28 points, nagbalabal si Karl Anthony Towns ng 23 points at 18 rebounds, habang humarabas si Shabazz Muhammad ng 20 points off the bench nang kalsuhan ng Minnesota Timberwolves ang Houston Rockets’ nine-game winning streak via 119-105 win sa Target Center.

Tinanim ni Wiggins ang 11 sa 20 shots samantalang kinontrol nina Town at Muhammad ang paint para madomina ng Wolves ang boards 49-32 at naka-54.3 field goal percentage.

Liban sa brief three-point deficit sa third quarter, umibabaw halos ang Minnesota sa malaking bahagi ng ball game.

Second straight win ito para sa Wolves na kasalukuyang wala sa limang pwesto para sa walong silya sa Western Conference sa 13-26 record.





Kumalaykay si Ricky Rubio ng 17 assists kakabit sa 10 points. Naka-10 puntos si Gorgui Dieng. Nagkiskis si James Harden ng 33 points, 12 assists at six rebounds sa hanay ng Rockets. Nakasapol si Ryan Anderson ng five 3-pointers tungo sa 18 points at si fellow starter Trevor Ariza’y naka-16.