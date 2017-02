Nationwide walkout sa klase, ilalarga

Kasado na sa susunod na linggo ang una sa 2-serye ng ‘nationwide walkout’ ng mga estud­yante sa kolehiyo para kalampagin ang mga ma­ling polisiya ng gobyerno ni Pangulong Rodrigo Duterte.

Ayon sa grupong Anakbayan, ang pinakamalaking koalisyon ng mga student organizations sa buong bansa, ikakasa ang unang bugso ng nationwide walkout sa Pebrero 23, araw ng Huwebes.

Susundan pa ito ng mas organisadong pagkilos sa Marso 8 kasabay ng pagdiriwang ng International Working Women’s Day.

Magiging sentro ng pagkilos ang malalaking unibersidad sa Metro Manila tulad ng University of the Philippines (UP) Diliman, Polytechnic University of the Philippines (PUP), University of Santo Tomas (UST), UP Manila at De La Salle University sa Taft Avenue, Maynila.

Dadaluhan ito ng iba’t ibang youth activist sa pangunguna ng Anakbayan, League of Filipino Students (LFS), College Editors Guild of the Philippines (CEGP), National Union of Students of the Philippines (NUSP) at Kabataan Partylist.

Magtitipun-tipon ang mga kabataan mula sa iba’t ibang unibersidad at magtatagpo sa Mendiola at doon ipapanawagan ang paulit-ulit na hinaing ng taumbayan kay Pangulong Duterte na pag-isipang mabuti ang mga polisiyang pahirap sa mamamayan tulad ng ibinanderang all-out war, state terrorism, at pasismo.

“Duguan ang kamay ng rehimeng Duterte at ito’y dapat panagutin! Now it’s not just alleged drug suspects with Oplan Tokhang but also activists and civilians,” giit ni Anakbayan National Secretary General Einstein Recedes.