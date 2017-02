Nasa krisis ang PNP — DILG

Tweet on Twitter

Naniniwala si Department of Interior and Local Government (DILG) Sec. Ismael Sueno na dumadaan sa matinding krisis ang pamunuan ng Philippine National Police (PNP) dahil sa kaliwa’t kanang eskandalong kinasasangkutan ng mga opisyal.

Sa kanyang talumpati sa ika-26 na anibersaryo ng pagkakatatag ng PNP sa Camp Crame, iginiit ng kalihim na seryoso ang problemang kinakaharap ng PNP at nakasalalay rito ang adbokasiya ni Pa­ngulong Rodrigo Duterte na linisin sa droga ang buong bansa.

Gayunpaman, pina­lakas ni Sueno ang moral at dedikasyon ng mga matitinong pulis na ka­yang lagpasan ng PNP ang ganitong eskandalo at kontrobersiya kung pagsusumikapang linisin ang imahe at integridad ng kanilang organisasyon.

Hinikayat din ng kalihim ang mga pulis na ‘wag patatalo sa eskandalo at kahit pansamantalang inihinto ang Oplan Tokhang ay hindi dapat mawalan ng lakas ng loob ang PNP para pagsilbihan ang interes ng taumbayan.