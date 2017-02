Nag-resign dumami kaya tumaas ang jobless rate — Palasyo

Dumepensa ang ­Palasyo ng ­Malacañang sa resulta ng isang ­survey kung saan ay nagsasabing tumaas ang bilang ng mga walang trabahong Pinoy.

Sa survey ng ­Social Weather Station na ­ginawa sa pagitan ng ­December 3-6, nakapagtala ng record high na 25.1 percent mula sa 1,500 respondents o pag-angat na 6.7% mula 18.4% noong Setyembre ng nakaraang taon din.

Pero ayon kay Presi­dential Spokesman ­Ernesto Abella, tumaas ang mga walang ­trabaho noong nakaraang taon dahil maraming emple­yado ang boluntaryong umalis ng kanilang mga trabaho.

“Linawin muna ­natin ano. ‘Yung ano, kung ­titingnan po natin ang adult joblessness, ang highest increase po nanggaling sa mga taong volun­tarily leaving their jobs, ‘yun po ang tumaas ng 4.2. Pero ‘yung mga ­nawalan ng ­trabaho dahi­lan sa ­economic ­situa­tion, rose only by 1.3,” esplika pa ni ­Abella.

Ibig aniyang sabihin, mas marami ang nag-resign kesa ‘yung nawalan talaga ng hanapbuhay.

“So… kung ­titingnan po din natin ‘yung NO, ‘yung net optimism po on job availability na ­sinukat nu’ng ­December 2016 ay tumaas po ng husto, the highest-­recorded +37 nga eh. Ito po ‘yung ­pinakamataas na recorded optimism since nu’ng 1998 nu’ng nagsimula po ang ano, ang SWS na mag-conduct ng surveys patungkol sa joblessness, adult joblessness,” dagdag ni Abella.