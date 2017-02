Nabubuong Pilipinas, bibiyakin ulit ng Marcos hero’s burial

Naniniwala si Senate President Pro-Tempore Franklin Drilon na unti-unti nang naghihilom ang pagkakawatak-watak ng sambayanan dahil sa bagong pag-asang hatid ng popular ni Pangulong Rodrigo Duterte.

Pero muli umanong nagbabanta ang panibagong pagkabiyak ng sambayanan kung itutuloy ng Pangulo ang desisyon nitong ilibing sa Libingan ng mga Bayani (LNMB) ang yumaong diktador at ama ng Martial Law na si dating Pangulong Ferdinand Marcos.

“I urge the President to reconsider his decision. At this point in the history of our country where Filipinos are star­ting to hope again, what our nation need is unity in order for our country to succeed socially, economically and politically” giit ni Drilon.

“Hence, such a sensitive issue would not help but only divide our people and reopen the wounds of the past that up to now, were not completely healed,” paliwanag pa nito.

Kamakalawa ng umaga ay sinabi ni Pangulong Duterte na marapat lang bigyan ng hero’s burial si Marcos bilang dating sundalo na nakipaglaban sa mga mananakop.

Ito’y sa kanila ng paninindigan ng ilang human rights group na peke ang mga medalyang nakuha umano ni Marcos sa World War II.

Maging ang National Historical Commission of the Philippines (NHCP) na pag-isipan munang mabuti ng administrasyong Duterte ang desisyon nito na ipalibing na sa LNMB si Marcos.

Iginiit ng NHCP na kuwestiyunable ang pagiging sundalo ni Marcos dahil fabricated o peke umano ang kanyang credentials kabilang ang US Medal of Honor, Order of the Purple Heart at iba pa.

May hawak din umano silang dokumento na magpapatunay sa kanilang posisyon kabilang ang Guerilla Unit Recognition Files mula 1942-1948 na nakuha nila sa Philippine Archives Collection.

Una nang sinabi ni Pangulong Duterte na karapat-dapat nang ili­bing sa LNMB si Marcos dahil isa siyang lehitimong sundalo.





Isang online petition din ang ikinasa simula pa noong Mayo para pigilan ang paglilibing sa da­ting Pangulo sa LNMB.