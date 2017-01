Muslim ban ng Trump admin, tanggap ng Duterte admin

Iginagalang ng administrasyong Duterte ang naging hakbang ni US Pre­sident Donald Trump na pagbawalang makapasok sa Amerika ang mga Muslim mula sa pitong bansa sa Middle East at Africa.

“We respect the policy of the United States of America if they have prohibitions or they would be banning people from entering their country because that is their right. And they have naman the visa ‘di ba? They have regulations on who are qualified to go to their country,” wika ni Presidential Communications Office (PCO) Assistant Secretary Ana Maria Paz Banaag.

Marami ang pumalag sa naging utos ni Trump na pagbawalang makapasok sa Amerika ang refugees mula sa Syria. Bawal ding pumasok sa loob ng 90-araw ang mga Muslim na manggagaling sa Iran, Iraq, Sudan, Libya, Somalia at Yemen.

Samantala, aalamin naman ng Palasyo ang implikasyon ng order ni Trump sa Filipino Muslims na bibiyahe ng US.

“…kapag iyan ay naidulog na sa ating mga embahada at kung ano ‘yung parameters niyan saka na lang po tayo magkomento on that matter,” ayon pa sa opisyal ng Palasyo.