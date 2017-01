MURA PA MORE!

Muling bumuga ng malulutong na mura si Pangulong Rodrigo Duterte kahapon sa isang okasyon sa Malacañang kung saan ang Simbahang Katolika na naman ang napuruhan.

Gaya ng dati, dinikdik muli ng Pangulo ang diumano’y kaipokrituhan ng mga obispo at pari dahil “yakyak lang nang yakyak” ang mga ito at panay batikos sa bintang na extrajudicial killings (EJK) pero wala namang itinutulong para magamot ang mga durugista sa kabila ng limpak-limpak na perang pumapasok sa kaban ng Simbahan.

“Pati pari mga ulol…try to solve the problem. If I do not do it we will go to the dogs… Pero sabihin mo, ‘hulihin mo, build a case’. It will take eternally,” ani Pangulong Duterte sa bahagi ng kanyang talumpati sa oathtaking ng mga na-promote na kagawad ng Philippine National Police (PNP) kahapon.

“Kayong Simbahan ng Katoliko, milyon ang kita ninyo linggu-linggo all throughout the Philippines karaming simbahan… saan ang pera ng tao? Kami ‘yung pera namin ini-explain namin sa tao, kayo? Kayong mga pari, mga obispo ang ganda ng suot ninyo, may kotse. Mayroon ba kayong isang bahay lang maski limang kuwarto para rehab? Ano’ng ginawa ng simbahan ninyo?,” ani Duterte.

Kaysa maghintay at magbilang ng mga namamatay at pumuna ng pumuna, mas mainam ayon sa Pangulo kung ilagay sa lugar ng mga pari ang pangangaral.

Maging ang sex scandal issue ay muling pinitik ng Pangulo laban sa mga kaparian, “Ano’ng gawin ninyong kabaklaan sa mga seminaryo ninyo? Ano’ng pinaggagawa n’yo sa mga bata noon? Did you investigate us? Mga letse kayo…Buti ‘yung prangka-prangka tayo, my term is a presidency of prangka-prangka tayo wala nang tagu-tago ‘wag na tayong magtaguan, you expose me fine, I expose you. Bakit ang mali ninyo okay lang, ang amin hindi, bullsh*t! Kalokohan ‘yan!” giit ni Duterte.

Binatikos rin ng Pa­ngulo ang mga paring may-asawa gayundin ang pagtanggap ng magagarang sasakyan noong panahon ni dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo.

“Pari? Sa amin pari, tatlong pari tig-dadalawa ang asawa, apat kami isang mayor tatlong pari. There is a book it is entitled Altar Secrets it’s online, it was written by a narrator of the CBCP after his long years nagtatrabaho dyan sa inyo, he wrote a book now it’s called Altar Secrets basahin ninyo homosexuality, scandal, lahat-lahat na kayong mga pari remember you ask mga sasakyan na ano kay Gloria knowing…na mga pulis nga walang masakyan kayo de-Pajero pa mga put*ng-ina kayo,” himutok pa ni Duterte.

Pinaliwanag ng Pangulo na magaling mambatikos ang mga pari sa kamalian ng iba pero ang kapalpakan sa sarili ng mga ito ay hindi aniya nakikita.

Pati ang aral ng Simbahan tungkol sa pagkakapako sa krus ni Hesukristo ay pinagbuntunan ni Pangulong Duterte sa kanyang talumpati.





“Itong mga nasa listahan (drug list), basbasan n’yo ito ng holy water para gumaling. Daldal kayo nang daldal. Pa-gold gold kayo ng chalice pero ‘yung mga nakikinig sa inyo walang makain… Put*ng-ina, bakit si Kristo ba pinako sa krus? ‘Wag ninyo akong anuhin,” pahayag pa nito.