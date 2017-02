MRT maagang nagpainit ng ulo

Tweet on Twitter

Maagang tumirik ang biyahe ng Metro Rail Transit Line 3 (MRT-3) bunsod ng technical problem kahapon ng mada­ling-araw.

Napag-alaman n mula sa control tower ng MRT-3, na pinababa ang mga pasahero sa Santolan Annapolis Station southbound bandang alas-5:04 ng madaling-araw.

Umabot sa Category 3 ang service status, na na­ngangahulugan na tinanggal ang train nang walang kapalit.

Kinailangan pang ha­takin pabalik ng MRT-3 depo sa North Avenue, Quezon City ang tumirik na bagon.

Bunsod ng aberya ay maraming pasahero ang maagang inabala, nainis dahil sa late na sa kanilang mga destinasyon.

Agad namang humi­ngi ng paumanhin ang pamunuan ng MRT-3 sa kanilang mga pasahero at sinasabing ginagawa nila ang lahat para mapabuti ang kanilang serbisyo.

Bago mag-alas-otso ng umaga nang unti-un­ting bumalik ang biyahe ng mga tren kaya nagdulot ito ng mahabang pila ng mga pasahero kung saan ang ilan ay napilitang bumaba ng terminal at sumakay ng jeep at taxi para umabot sa klase at trabaho.