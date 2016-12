“Mr. President, stop abusing drugs!”

Ito ang panawagan ni Sen. Leila de Lima kay Pangulong Rodrigo Duterte upang bumalik umano ang katinuan ng Pangulo dahil sa katitira ng Fentanyl, isang droga bilang pain reliever sa may sakit sa kanser at iba pang chronic ailments.

Inamin ng Pangulo noong nakaraang linggo na gumagamit siya ng Fentanyl upang mawala ang kirot sa nakuha niyang spinal injury sa nakaraang aksidente sa motorsiklo.

Subalit ang side-effect ng nasabing gamot ang ikinababahala ni De Lima dahil sa nakakaapekto ito sa kaisipan ng isang tao at addictive din ito o nakakaadik gamitin.

Umaasa ang senadora na kung titigil sa katitira ng Fentanyl ang Pangulo, baka mahimasmasan ito at aminin ang kapalpakan sa pagsama sa kanya sa listahan ng mga pulitikong sangkot umano sa illegal drugs.

“Mr. President, stop abusing drugs so for even one single second you can experience a lucid interval and discover how crazy this drug war witch-hunting has become,” giit ni De Lima sa isang statement.

Nagtataka rin ang senadora kung bakit pinaniniwalaan pa ng maraming tao ang pahayag ni Pangulong Duterte sa narco-list matapos nitong aminin na tirador siya ng Fentanyl.

“At least I, whom he recklessly and wrongly accuses as a narco-poli­tician, haven’t taken a single addictive drug in my life, while he who runs amok and froths in the mouth like a rabid animal has the temerity to make up a list, when he should be on the top of that list,” ani De Lima.