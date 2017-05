MOCHA ‘SWAK’ NA SA ASUNTO

Ngayong appointed na ang dating sexy dancer na si Mocha Uson bilang Assistant Secretary sa Presidential Communications Operations Office (PCO), maaari na itong panagutin kapag ginawa niya ang nasabing tanggapan sa kanyang personal na opinyon at personal na pag-atake sa mga kritiko ng administrasyon.

Ito ang sinabi ni Anakpawis partylist Rep. Ariel Casilao sa press briefing kahapon sa Kamara kaya pinayuhan nito si Uson na baguhin na nito ang kanyang da­ting istilo sa paggamit ng social media sa pagtatanggol kay Pa­ngulong Rodrigo Duterte.

Sinabi ng mambabatas na kailangang ipraktis at isabuhay na ni Uson ang panuntunan na “public office is a public trust” dahil kung noong nasa pribadong buhay pa ito ay hindi ito pinapatulan sa kanyang mga ginagawa sa social media, hindi na umano uubra ngayon.

“May kaakibat na responsibilidad at obligasyon (si Uson) at hindi dapat gamitin ‘yan (PCOO) sa kanyang personal na interes lamang. If she makes na mga baseless na mga accusation using the office, she can be held accountable,” ani Casilao.

Sino man aniya ay puwede nang ireklamo sa mga kinauukulang ahensya ng gobyerno si Uson kapag ginamit nito ang PCOO sa pagpapalaganap ng maling impormasyon o kaya pag-atake ng personal sa mga kritiko ng Pangulo.

Kailangang iberipika rin ngayon ni Mocha ang mga impormasyon kasama na ang mga pictures bago nito i-post sa social media dahil ang nakataya na rito ay ang tanggapan ng Pangulo.

Dahil dito, kaila­ngang baguhin na anya ni Uson ang kanyang istilo at wala na rin umano itong karapatan na hindi tumanggap ng batikos dahil kasama ito sa mga responsibilidad ng isang government official.