Miss U sasalubungin ng protesta

Sasalubungin ng kilos protesta ng Gabriela ang pagho-host ng Pilipinas sa Miss Universe dahil bukod sa pang-aabuso umano ito sa mga kababaihan ay ipinantatakip ito ng gobyerno sa pangit na imahe ng bansa.

Sa press briefing sa Kamara kahapon, sinabi ni Gabriela partylist Rep. Arlene Brosas na dismayado ang mga ito dahil sa pagho-host ng Pilipinas sa nasabing beauty pageant ngayong taon partikular na sa Enero 30.

“Magpoprotesta kami para tutulan ang Miss Universe Pageant sa ating bansa. Ino-oppose po namin ang mga pageant and festivals that exploit women,” ani Brosas.

Sinabi ng mambabatas na ginagawang ‘commodity’ umano ang mga kababaihan sa mga ganitong pageant na hindi nila matanggap kaya tinututulan ng mga ito ang pagho-host ng Pilipinas.

“This is yet another attempt to package the Philippines as a lurid tourist destination for cheap, easily exploitable women. Sex tourism with human trafficking and prostitution is one of the deplorable downstream trades that afflicts poor countries that host international events such as major beauty pageants,” ayon pa sa lady solon.

Maliban dito, itinuturing umano ng Gabriela na ipinantatakip lamang ng gobyerno ang Miss Universe sa mga pangit na imahe ngayon ng Pilipinas tulad ng patuloy na pagdami ng mga biktima ng extrajudicial killings (EJK) at iba pang problema ng mga maliliit na mamamayan.