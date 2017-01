Miss U ‘resort’, ni-raid ng NPA

Pinasok ng mga miyembro ng New People’s Army (NPA) ang Pico de Loro Resort sa Hamilo Coast, Brgy. Papaya, Nasugbu Batangas kamakalawa ng gabi.

Ayon kay Batangas Provincial Director, Sr. Supt. Leopoldo Cabanag, bago mag-alas-otso ng gabi, 30 rebelde in full battle gear at nakasuot ng Air Force uniform ang pumasok sa nasabing resort.

Ayon kay Cabanag, unang pumasok ang isang babae na nagpakilalang inspector ng DENR kasama ang ilang rebelde na nakauniporme ng militar.

Dinisarmahan ng mga rebelde ang mga guwardiya, tinangay ang mga baril, two-way radio at iba pang gamit bago sinunog ang Staff House at Driver’s Quarters.

Wala namang nasaktan sa insidente.

Tumakas ang mga rebelde sakay ng isang puting van na may plate number UHO 433 at isang maroon-colored van na hindi naplakahan.

Matatandaang Enero 19 ng bumisita sa resort si Miss Universe Pia Wurtzbach kasama ang ilang kandidata ng Miss Universe para sa photo shoot.

Samantala, sinabi ni retired Rear Admiral Antonio Habulan, AVP for Security ng Costa del Hamilo Inc, ang may-ari ng Pico de Loro na nakikipagtulungan sila sa Nasugbu Police na silang may hawak ng kaso para sa kaligtasan ng kanilang mga empleyado at seguridad ng kanilang pasilidad.