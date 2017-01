Miss U host dumating na

By Otto Osorio

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Nasa bansa na ang American comedian at (last year’s) Miss Universe pageant host na si Steve Harvey lulan ng chartered Gulf Stream V business aircraft na humimpil sa parking area ng Ninoy Aquino International Airport (NAIA) dakong alas-9:45 kahapon ng umaga para i-host ang 2016 Miss Universe na gagawin sa SM Mall of Asia (MOA) bukas, Enero 30.

Si Harvey ay sinalubong sa NAIA ng Miss Universe organizer sa tarmac, subalit hindi pinayagan ang media na i-cover ang pagdating dahil sa pakiusap ng organizer at seguridad na rin nito.

Kabilang sa nag-welcome kay Harvey ay sina Tourism Asst. Sec. Ricky Alegre at dating Ilocos Sur Gov. Luis Chavit Singson.

Matatandaang si Harvey ang nag-host ng koronasyon ng 2015 Miss Universe at nagkamaling i-announce nito ang first runner-up Miss Colombia na nanalong Miss Universe sa halip na si Miss Philippines Pia Wurtzbach.