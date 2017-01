Miss U Day hindi holiday

By Aries Cano

Tinabla ng Malacañang ang pagdedeklara sa Enero 30, 2017 bilang “Miss Universe holiday”.

Ayon sa Office of the Executive Secretary na pinamumunuan ni Salvador Medialdea, mananatiling working day ang Enero 27 at Enero 30 ngayong taon.

Ang petsang Enero 27 ay araw ng Biyernes na bisperas ng Chinese New Year. Ang Enero 28 lamang ang idineklarang special non-working holiday ng palasyo bilang pagdiriwang ng Chinese New Year sa bansa.

Ang Enero 30 naman ay ang coronation day ng Miss Universe pageant na gaganapin sa Manila na hinihirit na gawin sanang non-working holiday.